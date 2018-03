Kvůli kamionům zvažují v Hluku přestavbu parkoviště

Parkoviště v blízkosti hospody U Nemravů v Hluku se pravděpodobně dočká v brzké době zásadních změn. Mohou za to kamiony, které vzhledem k nedostatečné kapacitě odstavných ploch u tamního podniku Autopal parkují přes noc právě na něm.

Ilustrační foto.Foto: archiv redakce

Nepříjemný zápach a zvýšený hluk v ranních hodinách vadí rodinám žijícím v těsné blízkosti odstavné plochy.

I proto už město začalo vypracovávat projektovou dokumentaci, která má vjezdu nákladních kamionů na odstavnou plochu u křižovatky ulic Hradišťská a Hlavní zabránit.

Zákaz vjezdu

„Stávají asi metr od našeho domu, někdy dokonce na chodníku nejenom přes noc, ale někdy i přes den. Kromě hluku a zápachu je to celkově nepříjemné, když vám celý den na dům stíní náklaďák. Určitě bych uvítala, aby k nám neměli přístup,“ nechala se slyšet Dana Podškubková.

S parkovištěm v blízkosti hospody U Nemravů přitom mělo problémy město už v minulosti.

Před několika lety dokonce vznikla petice kvůli rannímu startování autobusů, které si z tamní plochy udělaly odpočívárnu.

„Tehdy řidič už ve tři hodiny nastartoval, aby při ranním výjezdu měl autobus vyhřátý. Sama jsem podepsala dopis starostovi, aby proti tomu zasáhl. Dnes je to podobné s kamiony, i když už to tolik nevnímám. Vidím je tady stát a chápu, že někoho to může rušit,“ přisvědčila Marie Šajdlerová.

Přestože si vedení Hluku nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která by měla kamionům zamezit v přístupu na parkoviště, může se hledání toho nejlepšího řešení ještě protáhnout.

Nelze dát jen značku

„Situace se komplikuje kvůli tomu, že se nedá parkoviště řešit jenom značkou, která by zakazovala vjezd nákladním autům. Řešení této plochy je totiž z hlediska dnešních norem nevyhovující,“ vysvětloval starosta Hluku Martin Křižan.

Podle jeho slov jsou kritickým bodem výjezdy z parkoviště.

„Pravděpodobně bychom se setkali s námitkami a požadavky na jejich přepracování, pokud bychom chtěli schválit pouze umístění značky. Proto rovnou zadáváme studii zabývající se i výjezdy,“ informoval starosta.

Musí schválit policie

Jeho obavy následně potvrdila za uherskohradišťské policisty Milena Šabatová.

Právě ti totiž dávají svolení k dopravním změnám. „V současnosti jde o místní průjezdnou komunikaci, pro niž platí obecná pravidla pro stání a zastavení. Problematické je napojení této komunikace na blízkou křižovatku. Snaha přebudovat tuto cestu na parkoviště tak může být i vzhledem k šířce velmi komplikovaná,“ sdělila.

Projektová dokumentace by měla podle slov Martina Křižana vzniknout v nejbližších týdnech.

Teprve poté se rozhodne, jakým způsobem nakonec město kamionům v parkování zabrání.