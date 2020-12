O dlouhých osm měsíců odsunula koronavirová opatření slavnostní zveřejnění výsledků 15. ročníku ankety Osobnost Zlínského kraje za rok 2019. Jejím vítězem se stal akademický malíř a grafik Jiljí Hartinger z Karolinky.

Na snímku zleva organizátor akce Jiří Králík, akademický malíř a grafik Jiljí Hartinger, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, Pavel Calábek a starostka Karolinky Marie Chovanečková. | Foto: Ladislav Knedla, WIDE TV, s. r. o.

„Většinou to slavnostní vyhlášení pořádáme na konci dubna. To k nám ale letos dorazila první vlna pandemie, takže jsme čekali na podzim, kde do toho přišly volby. No a protože podporovateli ankety bývají také hejtmani, čekali jsme na volební výsledky, po kterých jsme oslovili nového hejtmana. Komplikace však přinesla i druhá vlna, a tak došlo k virtuálnímu vyhlášení ve Filmovém uzlu Zlín, vítěze jsme vyhlásili 16. prosince v Galerii a ateliéru pana Jiljího Hartingera v Karolince,“ prozradil Deníku organizátor akce Jiří Králík.