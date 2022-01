Na dotaz Deníku, se do záležitosti vložila místní radnice a věci se začaly řešit.

„Vitríny, do kterých jsou umísťována parte, jsou instalovány na soukromé nemovitosti a město je nemá v majetku. Jejich obsluhu a aktuálnost zajišťovali zaměstnanci prodejny květin. Smuteční oznámení budou dále vyvěšována do stávajících vitrín. Do doby vyřešení pronájmu prostor, na kterých jsou vitríny umístěny, budou vyvěšování smutečních oznámení zajišťovat zaměstnanci Městského úřadu Uherské Hradiště. Smuteční oznámení k vyvěšení mohou občané předat na podatelně městského úřadu, v hlavní budově radnice na Masarykově náměstí 19,“ sdělil Deníku radniční mluvčí Jan Pášma.

Lidé podle jeho slov mají také možnost zveřejnit smuteční oznámení na webu města Uherské Hradiště.

„Pokud má občan zájem o zveřejnění smutečního oznámení elektronickou formou na webu města, je možné zaslat parte e-mailem na adresu parte@mesto-uh.cz nebo osobně předat tištěnou verzi parte na podatelnu městského úřadu,“ dodal Jan Pášma.

Hausbót opět převrácený na břehu Moravy. Provozovatel už jednou dostal pokutu