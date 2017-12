Kúpelky v Brodě zavřou. Nový areál vyroste u Delfína

FOTOGALERIE / Nové venkovní koupaliště vznikne v Uherském Brodě. Starý areál v ulici U Plovárny už dosluhuje a zastupitelé rozhodli, že bude výhodnější vybudovat zcela nový než opravovat ten stávající.

Plavci se ale musí připravit na to, že u CPA Delfín, kde koupaliště vznikne, nebude venkovní plavecký bazén.

Otevřeno v roce 2020 nebo 2021

„Stavba by měla začít někdy v letech 2020 až 2021 a její finanční náročnost je asi sedmdesát milionů bez DPH,“ uvedl starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar. Výstavba nového areálu je ekonomičtější a podle ředitele CPA Delfín Vlastimila Šmída i praktičtější co do obsluhy i do dopravní obslužnosti.

„Na Kúpelky chodili v podstatě jen Broďané. Delfín v létě navštíví asi pětačtyřicet tisíc návštěvníků, kteří jsou potenciálními zákazníky i venkovního areálu,“ uvedl Vlastimil Šmíd. Dodal, že trvají na tom, aby bylo venkovní koupaliště dole, protože se tak značně zjednoduší obslužnost areálu.

„V létě nejen my řešíme, jestli v daný den koupaliště otevřít a v kolik hodin, jestli je ten den dost teplo,“ prozradil ředitel Delfínu s tím, že budou moci navíc kumulovat zaměstnance, kteří se dříve museli pohybovat ve dvou vzdálených areálech.

V původním návrhu z roku 2009 venkovní plavecký bazén byl, tehdy byl ale rozpočet 120 milionů, ten se teď snížil na 70 milionů.

Přibližně do tří let mohou tedy nejen Broďané počítat s tím, že plavat budou ve vnitřním areálu Delfína a venku najdou na ploše necelých 700 metrů čtverečních zábavní bazén a na dalších 96 metrech čtverečních dětské brouzdaliště.

U Delfína vyroste parkovací dům

Důležitou změnou bude i parkování. To je totiž už teď nedostačující, proto by v místě současné plochy pro stání měl vyrůst parkovací dům o jednom až dvou podlažích. „Dřív se dalo parkovat ještě u Lidlu, to teď nejde. Na hodnocení záměru bych počkala, až jak to vše dopadne. Plaveckého bazénu je ale škoda,“ povzdechla si Alena Nejedlá z Uherského Brodu.

Než nové venkovní koupaliště vznikne, bude v provozu to staré v ulici U Plovárny, přestože je podle slov starosty téměř za hranou životnosti.

„Stav je tam udržitelný s vypětím všech sil. Například loni tam došlo k havárii, kdy v podstatě zmizelo půl metru potrubí,“ sdělil Patrik Kunčar s tím, že do oprav museli investovat půl milionu korun. Co se starým koupalištěm, je podle vedení Brodu zatím otázkou. V územním plánu je jeho plocha označená jako místo pro sport a rekreaci.

Město by tam do budoucna po nutné změně územního plánu ale raději vidělo spíše občanskou vybavenost, bytové domy nebo domov pro seniory, který tamním obyvatelům chybí. Starosta nevyloučil ani prodej.