V sobotu si obyvatelé Kunovic a jejich hosté připomněli jedno z nejvýznamnějších výročí své bohaté historie: rovných dvacet let od určení jejich obce městem. Stalo se tak 1. listopadu 1997.

„Ačkoliv byly Kunovice městem několikrát, o titul vždycky přišly. Po osamostatnění v roce 1991 se ale začala psát novodobá historie samostatných Kunovic. O to, že byly před 20 lety určeny městem, se nejvíc zasloužil tehdejší starosta Jiří Deml," zalistovala při oslavách v paměti současná starostka Ivana Majíčková a plná nadšení se rozvyprávěla, co všechno se podařilo v Kunovicích, které měly a stále mají strategickou polohu, za posledních dvacet udělat.

Ten, kdo město s více než pěti tisíci obyvateli navštívil nebo jím jenom projíždí, si všimne mnoha výrazných změn. „Tou nejvýznamnější byla oprava nemovité kulturní památky Panský dvůr, v níž má sídlo Podnikatelský inkubátor. V současné době v něm sídlí víc než 25 firem. Novou podobu dostalo centrum města, školy, místní komunikace, chodníky a nelze nevzpomenout třeba nový Slovácký sklep," informovala kunovická starostka. Při výčtu všech těch změn ještě vzpomněla vybudování nového Areálu jízdy králů, opravy a vybudování řady hřišť nejenom u škol, ale také tenisového a softbalového areálu či duchovního parku u kostela.

„Kunovice jsou dnes dynamicky se rozvíjejícím městem, které svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí ty nejlepší podmínky pro spokojený život i příjemný pobyt," doplnila Ivana Majíčková. Duch oslav určení Kunovic městem se nesl od rána do sobotního večera převážně tamním Areálem jízdy králů. Náplní Dne města byly dopoledne sportovní aktivity pro veřejnost, odpoledne po mši svaté a slavnostním průvodu z kostela sv. Petra a Pavla do Areálu jízdy králů se v něm představili žáci kunovické pobočky ZUŠ, dětské a dospělácké folklorní soubory a Taneční studio Layla. Ulicemi města projelo v průběhu dne banderium šesti kunovických jezdců na nazdobených koních, které se 15. května zúčastnilo v Praze Svatojánských slavností. Doprovázelo při nich kočár s kardinálem Dominikem Dukou při cestě z Hradčan k soše sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci.

„Chci Kunovicím do příštích let popřát, aby se v nich lidem žijícím dařilo. Aby byli hrdí, šťastní, milovaní a milující, veselí, optimističtí, zaměstnaní a dobře zajištění v každém věku," vyjádřila výstižně přání do dalších let lidem ve městě kunovická seniorka a vyhlášená kuchařka Božena Stašková.