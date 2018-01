VIDEO: Kunovickým druhákům předával vysvědčení medvěd

Velmi netradiční místo k předání pololetního vysvědčení zvolily pro své žáky třídní učitelky druhých tříd ze Základní školy U Pálenice v Kunovicích.

Třiatřicet malých školáků totiž obdrželo výsledky svého půlročního snažení ve Slováckém muzeu. Na výstavě s názvem Vládci noci jim navíc „vízo“ předal medvěd, za kterého byl převlečený historik muzea Pavel Portl.

„Že přijde velký medvěd a bude rozdávat vysvědčení, to jsme nevěděly ani my. Pro děti to určitě bude nezapomenutelný zážitek,“ nechala se slyšet Zlata Motyčková, která učí 2. A.

Jedinečné místo vybrala se svou kolegyní ze 2. B Zdenkou Peterkovou.

„Každoročně sledujeme, co se v okolí děje za akce, aby děti nedostávaly vysvědčení ve třídě, ale aby to pro ně bylo něco výjimečného a byla to odměna za půlroční práci. A když jsme objevili tuto úžasnou výstavu, byla to jasná volba,“ prozradila Zlata Motyčková.

Ta byla na své svěřence extrémně hodná, všichni obdrželi samé jedničky. To ve vedlejší třídě se sem tam objevila i nějaká dvojka.

To ale nebyl případ malé Kateřiny. „Já mám samé jedničky. Navíc se mi líbilo, že nám vysvědčení předával medvěd,“ usmívala se.

Podobně na tom byl i její spolužák Toník, který se rovněž mohl pochlubit samými jedničkami. „Nejvíc mě baví čeština, možná se mi teď ale bude líbit i přírodopis. Dneska jsem si zapamatoval, že vlk vidí jinou barvou než my a má mnohem lepší čich,“ sypal ze sebe nové znalosti z výstavy Vládci noci.

Tu si velmi pochvalovala i paní učitelka „Je skvělá. Zrovna jsme ve škole probírali téma les a tady se děti interaktivní formou dozvěděly spoustu zajímavých informací,“ dodala Zlata Motyčková.