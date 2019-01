Kunovice /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Plesovým veselím ožila v sobotu 30. ledna sportovní hala v Kunovicích. Konal se tam totiž ples, který zorganizovali pořadatelé dvou tamních škol – Na Červené Cestě a U Pálenice.

Večerem provázel tóny šlágrů DJ Macek i dechová hudba Hradčovjanka. Zcela naplněnou sportovní halu zaplnila školní mládež v elegantních oblecích, aby svým příbuzným předvedla zlatý hřeb večera – polonézu.

„Moc se mi to líbilo, hlavně taneční vystoupení deváťáků. Polonézu tančili na filmovou hudbu, která vhodně doplnila slavnostní atmosféru večera. Jsem na školním plese poprvé, vylákali mě sem příbuzní a jsem doslova nadšená,“ přiznala Romana Stehlíková z Veselí nad Moravou.

Metalista Jan: polonéza? Užitečná škola do života

Jan Martásek z Kunovic rád poslouchá kapely tvrdšího ražení. Přesto mu učarovaly i malebné tóny filmové hudby z filmového trháku Harryho Pottera, které slýchal zhruba dva měsíce pravidelně.

Tato hudba byla totiž součástí polonézy, kterou po řadě týdnů cvičení s ostatními deváťáky předvedl svým příbuzným a návštěvníkům sobotního plesu kunovických škol. S tím, že bude tančit před zraky veřejnosti elegantní tancem, se smířil už před dvěma roky.

„Tehdy, v sedmé třídě nám o tom řekli, a tak jsme měli dost času se mezi s sebou domluvit a dohodnout se s partnerkami. Také jsem se byl na jeden takový ples podívat, abych viděl, jak polonéza vypadá v praxi,“ připomněl patnáctiletý Jan.

Až do sobotního plesu chodil se spolužáky nacvičovat polonézu dvakrát týdně. „Je to docela dobrá škola do budoucna. Polonéza, kterou jsme nacvičili, totiž není jen jedním tancem, ale skládá se hned z několika dalších, jako je valčík a podobně.

Tančíme na hudbu z Harryho Pottera, kterou ale doplňují i hudebné vsuvky jiných melodií,“ vysvětlil mladý tanečník.

Přípravou na polonézu žije celá jeho rodina. Jan si musel pořídit zcela nové oblečení, které si vzal na ples. „Pro mě nakupování v obchodě nebyl žádný problém. Měl jsem vybráno velmi rychle. Doprovázela mě tam maminka, která si také pořídila úplně nové šaty. Tatínek nesl přípravy na ples s ledovým klidem, protože možná netušil, co ho čeká. Přišli se podívat i prarodiče,“ podotkl Jan.

Za nejtěžší část polonézy považuje Jan hudební vsuvky v podobě valčíku. „Nácvik byl ale poměrně dlouhý a důsledný, takže věřím, že všechno dobře dopadne. V budoucnu se ale tanci asi moc věnovat nebudu, není to úplně moje parketa,“ podotkl těsně před zahájením plesu Jan, mezi jehož koníčky patří působení v hasičském sboru, divadelní kroužek a poslech rockové muziky.