Evropské sankce zavedené kvůli ruské agresi na Ukrajině obsahují úplný zákaz vyvážet a prodávat do Ruska zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu.

Vztahuje se na letadla i jejich části, přesto z Kunovic jeden stroj minulé pondělí do Ruska vyrazil. Umožnila to výjimka v evropském sankčním nařízení, kde je stanoveno, že zákaz až do 28. března neplatí pro ty kontrakty, které byly uzavřeny před 26. únorem tohoto roku.

Aircraft Industries loni zvýšil tržby, prodal 15 letadel, většinu do Ruska

Podle zjištění zpravodajského portálu zásilka z Kunovic směřuje k finální montáži do ruského Jekatěrinburgu.

Konečným zákazníkem je totiž podle vedení společnosti ruská firma UZGA (Uralský závod civilního letectví), kde se letadla určená pro ruský trh montují už několik let

Vedení podniku, který má ruského majitele, export letadla potvrdilo.

Stojíme na straně míru, tvrdí vedení letecké továrny v Kunovicích

„Ano, potvrzuji vývoz civilního dopravního letounu L-410, který byl legální a proběhl za dozoru příslušných úřadů,“ uvedla na dotaz Seznam Zpráv vedoucí marketingu Aircraft Industries Denisa Zapletalová.

Připomněla, že obchod umožila zmíněná výjimka pro výrobky z leteckého a kosmického průmyslu, o které referuje ve svém praktickém výkladu sankcí i české ministerstvo průmyslu.