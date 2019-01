Kunovice - Teprve před rokem a půl byly dokončeny rozsáhlé opravy kunovického Panského dvora, nemovité kulturní památky, v níž sídlí podnikatelský inkubátor. Přestože se objekt na začátku tohoto měsíce stal v soutěži agentury Czechinvest třetí nejlepší High-tech podnikatelskou nemovitostí roku 2011, musí kunovická radnice řešit i nepříjemnost vlhké zdivo budovy.

Panský dvůr v Kunovicích. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

První zmínka o existenci Panského dvora pochází z konce šestnáctého století, jedná se tedy o velmi starou budovu. A právě to je kámen úrazu. „U těchto historických budov je odstranění vlhkosti vždycky problémem. Dlouhé roky do objektu zatékalo. Při rekonstrukci se podařilo odstranit tento velký problém téměř v celém objektu. To, že se lokálně vyskytuje nějaká vlhkost, může být způsobeno mnoha faktory," konstatovala starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Radní stav objektu pravidelně sledují a provádí měření. „Čím je stavba starší, tím je úplné odstranění vlhkosti složitější a trvá delší dobu. Musíme být trpěliví a neustále se zabývat tím, co vlhkost způsobuje," uvedla starostka Majíčková.

Podle ní bylo v projektu opravy budovy navrhnuto odvlhčení velmi dobře, ale při rekonstrukci takto zdevastované budovy se musí počítat s jistými riziky. „Ze strany stavební firmy byl dodržen postup stanovený projektem. Pokud by se přece jen ukázal opak, můžeme uplatnit reklamační řízení, stavba je pořád v záruční lhůtě," nechala se slyšet Ivana Majíčková.

Dodala, že provoz podnikatelského inkubátoru celá záležitost nijak nenarušuje.

Ředitelka společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice, která zázemí pro začínající firmy spravuje, Jana Bánovská se odmítla k situaci vyjádřit.

„Majitelem nemovitosti je město, jedinou osobou, jež se k tomu může vyjádřit, je paní starostka," vysvětlila.

Stavební práce na Panském dvoře prováděla moravská pobočka společnosti CGM Czech se sídlem v Boršicích. „Vlhkost se odtud bude skutečně ztrácet delší dobu. Svou roli hraje i fakt, že stěny Panského dvora jsou z kamene, který drží vodu více než cihla," sdělili Slováckému deníku zástupci firmy.

Opravený Panský dvůr byl slavnostně otevřen v září minulého roku. Přeměna zchátralé ruiny v moderní stavbu stála 165 milionů korun, 123 milionů pokryly dotace.