Známý herec Josef Abrhám prožil dětství na Slovácku. Kořeny má v Kunovicích, kam se také nedávno, půldruhého roku po své smrti, vrátil. Spočinul vedle svých rodičů v rodinné hrobce. Urnu s jeho zpopelněnými ostatky sem na konci října uložil jeho syn Josef Abrhám mladší.

„Bylo to v úzkém rodinném kruhu. Jsem rád, že ostatky této významné osobnosti doputovaly na pohřebiště do Kunovic, do hrobky Abrhámovy rodiny,“ řekl při té příležitosti Deníku kunovický starosta Pavel Vardan.

Josef Abrhám zemřel 16. května 2022 ve věku 82 let v nemocnici v Mělníku na zápal plic. Pohřeb se konal o tři týdny později 6. června v pražském kostele sv. Anežky České na Spořilově – na místě, kde se rok před tím loučil se svou manželkou Libuší Šafránkovou. Ta je pohřbena ve Šlapanicích na Brněnsku.

Rodinná hrobka v Kunovicích, kde spočinul také Josef Abrhám.Zdroj: Deník/Pavel BohunNa své mládí na Slovácku oblíbený herec před časem zavzpomínal i v jednom z rozhovorů pro Deník.

„Byla to doba velmi intenzivní v dobrém i zlém. Na jedné straně hodiny klavíru a tenisu, luhačovické koupaliště, hrad Buchlov, svatý Antoníček, každoroční lyžování na Lopeníku. Krásné dětství vedle věznice, v níž se odehrály ty největší hyenismy. Lidé si o tom doma povídali, ale na veřejnosti se každý tvářil, že o ničem neví. A to režimu často stačilo. Aby nikdo nezlobil,” přiblížil Josef Abrhám.

Umělecké sklony měl už jako dítě. „V hradišťské Redutě jsem soutěžil ve slováckém cifrování, ve Zlíně zase v improvizaci slovácké písničky,” vzpomínal.

Ve Zlínském kraji strávil Josef Abrhám prvních osmnáct let života. Následně odešel studovat do Prahy na DAMU, po jejímž absolvování v roce 1962 hrál tři sezony v Divadle na Vinohradech (tehdy Divadle československé armády). Poté zakotvil až do roku 1992 v Činoherním klubu. Krátce účinkoval v Národním divadle, v srpnu 1994 stálé angažmá v divadle opustil natrvalo. V roce 2020 obdržel Josef Abrhám Cenu Thálie za celoživotní dílo.

Josef Abrhám v kině Hvězda v Uherském Hradišti v roce 2011.Zdroj: DENÍK/Michale LapčíkNa plátnech kin si Josef Abrhám vydobyl jméno rolí Vrchní, prchni!, a také výraznými rolemi autorské dvojice Smoljak, Svěrák. Na televizních obrazovkách jej proslavila role doktora Blažeje v televizním seriálu Nemocnice na kraji města.

Abrhámovou nejvýraznější rolí z poslední doby byl part padlého kancléře ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011, kterou si bývalý prezident splnil svůj režisérský sen.

Snímek na motivy stejnojmenné Havlovy hry byl kritikou přijat spíše rozpačitě. V roce 2016 se Abrhám objevil také v roli svatého Josefa v pohádce Anděl Páně 2 společně s dalšími hereckými hvězdami.

Josef Abrhám byl od 1. listopadu 2007 čestným občanem Kunovic. Ocenění převzal na slavnostním zasedání zastupitelů k 10. výročí určení Kunovic městem.

Abrhámova rodina vlastnila v Kunovicích cihelnu. Tu před 120 lety převzal hercův dědeček Josef Abrhám a vybudoval z malého podniku prosperující firmu. Po roce 1948 cihelnu znárodnili komunisté, v roce 1993 ji převzal Josef Abrhám se svými společníky a provozoval ji až do roku 2002, kdy cihelna skončila v konkurzu.