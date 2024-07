Taková byla v sobotu 20. července noční oslava 100 let národního leteckého dopravce ČSA pod hvězdami, v nádherně nasvíceném Leteckém muzeu Kunovice.

Perličkou na této oslavě byla promenáda v historických uniformách pilotů, stevardů a stevardek na přehlídkovém molu u osvětleného Tu-154, neboli Naganského expresu, jenž v roce 1998 vezl zlatý tým našich hokejistů z olympiády v Naganu.

Třem stovkám diváků ji přiblížili moderátoři Natálie Janyšková a Petr Kubala. Součástí 90minutové přehlídky čtyř desítek uniforem byla také projekce dobových fotografií a videí na plátno a rozhovory s hosty.

„Myslím, že si všichni aktéři zaslouží velkou pochvalu. Za mě to bylo super. Velké poděkování patří i Rosťovi Kopeckému a jeho manželce Jiřině za to, že měli to srdce a zkompletovali tu kolekci, dali nám svolení její přehlídku uspořádat a poskytli nám k tomu spoustu podkladů,“ řekl Deníku ředitel Leteckého muzea Kunovice a hlavní organizátor oslavy Martin Hrabec.