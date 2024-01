Po všech administrativních útrapách a starostech překonal posledních pár set kilometrů ze Skopje do Kunovic a pak už zamířil do cíle svého putování v Podhořanech na Chrudimsku.

Největší zdržení, více než měsíční, zažil Richard Santus, když letadlo muselo v Dubaji čekat na povolení přeletu Saúdské Arábie. V průběhu letu se na letadle vyskytly jen drobné závady.

„Přijde mi, že to letadlo bylo konstruované tak, aby si ho šikovný pilot s technickým myšlením dokázal opravit sám. Proto to, co se dalo opravit, jsem opravil a s tím, co se opravit nedalo, se dalo žít, takže před letadlem smekám,“ prozradil pilot Deníku při mezipřistání na letišti v Kunovicích.