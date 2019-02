Kunovice – V dubnu 2013 jím otřásl mohutný výbuch. Exploze v tamější továrně na hnojiva si tehdy vyžádala ke dvěma desítkám obětí a na dvě stě zraněných. Řeč je o texaském městu West, ve kterém žije početná komunita potomků českých přistěhovalců.

Kunovice. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lapčík Michael

A právě české kořeny amerického města vedly nakonec až k tomu, že se West zanedlouho stane partnerským městem Kunovic. Byl to právě pro West tragický rok 2013, kdy se uskutečnila první série vzájemných návštěv. Na jaře letošního roku pak v Kunovicích převzali oficiální dopis od starosty Tommyho Musky, který městu na Slovácku nabídl uzavření partnerské smlouvy mezi oběma obcemi. Společné podpisy starostů stvrdí dojednanou dohodu v texaském městečku v době konání tamějšího tradičního festivalu WestFest, a to 5. září.

„Osobně mám takový sen, jednou v Kunovicích přivítat krajany z Westu na naší jízdě králů. Myslím, že pro ně, kteří jsou především farmáři, by to mohl být obrovský zážitek a jezdci z Texasu by určitě byli náležitou ozdobou této starobylé slavnosti," vyjádřila se v souvislosti s novým partnerstvím starostka Kunovic Ivana Majíčková. A případné výhody v takové družbě vidí i sami obyvatelé Kunovic.

„Je mi jasné, že do takového partnerského města se asi nejezdí každý týden, takže třeba vzájemné návštěvy nejspíš nebudou tak časté, nicméně i tak si myslím, že by z toho mohly mít Kunovice a možná i celý region prospěch. Dost možná totiž naši podnikatelé navážou nějaké zajímavé obchodní vztahy a nakonec z toho můžeme těžit třeba všichni," uvedla Kunovjanka Alena Skřivanová.

Kunovice v současné době mají svá partnerská města na Slovensku (Stará Turá) a v Jižní Koreji (Pocheon).