Tehdejší majitel ji zakonzervoval a poslal do dražby. Na jaře letošního roku koupila chátrající objekt a sousedící restauraci za 10 milionů korun obec Strání. Do obnovy Kulturního domu má v plánu investovat dalších více než padesát milionů. Obyvatelé této největší vesnice Zlínského kraje vzkříšení svého někdejšího kulturního stánku vítají s tím, že by ocenili jeho multifunkční zaměření.

„Každopádně je dobře, že ten kulturák obec koupila. Jsem ale zastáncem toho, aby v budoucnu nesloužil výhradně ke kulturnímu účelu. Jeho zaměření bych viděl multifunkční, kde by například nemělo chybět zázemí pro spolky,“ nechal se slyšet Straňan Antonín Reňák.

Jasné vize i úcta k předkům

Své představy o využití prostor objektu má také vedoucí Infocentra Strání Barbora Macková.

„Musím říct, že mě mile překvapilo samotné rozhodnutí vedení obce odkoupit bývalý kulturák. Radost by určitě měl můj děda, který ho spolu s dalšími skláři z hutě ve volném čase stavěli, aby měli kam chodit na plesy a kde hrát divadlo,“ řekla Barbora Macková.

Budova svého času bývala podle Mackové vyhlášeným kulturním centrem celého moravsko-slovenského pomezí.

„Od chvíle co vyhořela, chátrá a dělá jen ostudu. Viděla jsem projekt, jak by mohla vypadat po rekonstrukci a je to moc pěkné. Dokázala bych si představit další využívání například k volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé. Třeba by se tam mohlo najít místo i pro malé sklářské muzeum,“ přemýšlí Barbora Macková.

Stavět chtějí co nejdříve

Starosta Strání Antonín Popelka doufá, že se co nejdříve podaří vrátit zpět kulturní dění v obci alespoň na takovou úroveň, jaká bývala v minulosti.

„Máme ten dar, že ve Strání funguje množství kulturních spolků, které nás v republice řadí na první místa v udržování kulturního dědictví a to není jinde samozřejmostí. Proto pokud nechceme o ten dar přijít musíme všem připravit podmínky a hlavně zázemí pro jejich prezentaci,“ naznačil starosta jedno ze zamýšlených využití budovy.

Rád by její rekonstrukci zahájil co nejdříve. Ideálně už začátkem příštího roku.

„Myšlenku odkupu a rekonstrukce bývalého kulturního domu jsme začali v zastupitelstvu řešit vloni. Nechali jsme si vypracovat studii a následně i projektovou dokumentaci.

„Odkup kulturního domu i s restaurací za cenu 10 milionů korun zastupitelé schválili letos 24. dubna. Podle projektové dokumentace by celková rekonstrukce objektu s parkovištěm a úpravou veřejného prostranství měla vyjít i s DPH na 53 milionů korun. Máme podanou žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podle výsledku budeme řešit další strategii financování tohoto, pro nás důležitého projektu,“ uvedl Antonín Popelka.

Zachována bude podle jeho slov původní dispozice stavby s tím, že nová bude střecha i řešení vstupu do kulturního domu.

Kulturní dům ve Strání v části obce Květná postavilo koncem 50. let minulého století ROH (Revoluční odborové hnutí) jako nadčasovou stavbu pro kulturní vyžití. V 80. letech se dostal do majetku Moravských skláren Květná. Po revoluci a následné privatizaci podniku přešel do majetku privatizační firmy, která sklárny i s kulturákem prodala soukromé osobě. Objekt následně spadl do dražby, při které se stala jeho majitelem další sukromá osoba, od níž jej obec Strání odkoupila. (Objekt se vždy prodával i s restaurací). Od roku 2007 se většina kulturních akcí v obci konala v areálu ZŠ Strání, některé na Zámečku, nebo na náměstí u Zámečku.