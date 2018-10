V Rybárnách chtějí mít kulturní dům

Jako jediná městská část nemají vlastní kulturní dům či společenské zázemí, kde by se scházeli či pořádali akce. Zvláště po uzavření blízké restaurace Koruna tak místní musejí řešit palčivý problém, kde uskutečňovat setkání se svými sousedy, na něž pravidelně chodí přes sto návštěvníků.

„Rybárňáci“ uspořádali setkání po několika desetiletích. Po své hradišťské čtvrti se prošli s historičkou Blankou Rašticovou.Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Jako jediná městská část nemají vlastní kulturní dům či společenské zázemí, kde by se scházeli či pořádali akce. Zvláště po uzavření blízké restaurace Koruna tak místní musejí řešit palčivý problém, kde uskutečňovat setkání se svými sousedy, na něž pravidelně chodí přes sto návštěvníků. Nejpravděpodobnější scénář počítá s využitím prostor budovy Slováckého divadla a přilehlých pozemků, o jejichž odkupu v současnosti vedení Hradiště se Sokolem aktivně jedná.

„Několikrát jsme pořádali akci pod širým nebem, ale to se musí člověk spoléhat na počasí. Využívali jsme také salonek na Koruně, ale ta vypadla z provozu a navíc bychom potřebovali, aby nám s nájmem za tyto prostory město ze svého rozpočtu pomáhalo,“ svěřil se se svými zkušenostmi Petr Pehal žijící v Rybárnách.

Právě za jeho asistence se mohli místní už několikrát společně pobavit. O návštěvnost takových akcí podle něj nemusí mít v Rybárnách nikdo strach.

Možná i proto se na posledním setkání komise v Rybárnách zabývali tím, kde by se našel prostor ke společenskému využití. Zrekonstruovat některý z objektů v Rybárnách je však podle předsedy komise Roberta Hájka spíše utopií.

„Co víme, tak město zde nevlastní žádnou vhodnou budovu, v níž bychom mohli podobné akce podnikat. Samozřejmě jsou zde objekty na prodej, ale to by znamenalo investici v podobě několika milionů, což nevidím reálně,“ poodhalil Robert Hájek závěry z živé diskuze.

O potřebách společenských prostor pro tamní obyvatele přitom vedení Hradiště velmi dobře ví. „V žádném případě se nebráníme vést na toto téma rozhovor. Naší snahou určitě bude nalézt tu nejlepší možnost pro to, aby nějaké kulturní zázemí bylo pro Rybárny k dispozici,“ reagoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Jak však vzápětí dodal, vybudování vlastního kulturního domu by stálo desítky milionů korun. Proto je třeba uvažovat o alternativách. „Aktuálně je na stole vyjednávání se Sokolem o odkupu budov Slováckého divadla a souvisejících budov i pozemků. Jednou z možností se tedy jeví využití některých z prostor také pro společenské vyžití místních obyvatel právě v tomto místě. Napomoci by tomu mohla i plánovaná nová lávka z Rybáren, kterou město plánuje postavit a která by měla zajistit komfortnější přístup z této části města,“ nastínil nejpravděpodobnější scénář.