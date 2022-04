„Ctěli bychom opět pořádat kulturní akce na pomezí, do kterých chceme zapojit umělce z celé české i slovenské strany hranice a navázat tak na historii, kterou měl náš Kulturní dům v minulosti,“ nechal se slyšet starosta Strání Antonín Popelka.

Pojďme ale popořádku. V noci na devátého ledna 2007 pohltily kulturák nedaleko Sklárny Květná plameny a hasiči s nimi zápasili několik hodin. Požár dostali pod kontrolu až odpoledne.

Výsledkem byla zcela zdevastovaná budova, kterou tehdejší majitel následně zakonzervoval a poslal do dražby. Na jaře roku 2020 koupila za 10 milionů korun vyhořelou ruinu i se sousedící restaurací obec Strání.

„S rekonstrukcí jsme začali demoličními činnostmi už v půli loňského března. Na místě původního spojovacího krčku vyrostl zbrusu nový vstup. Odstranit bylo nutné také staré improvizované zastřešení haly, které prostor krylo namísto shořelé střechy. Z kulturního domu jsou zachovány všechny obvodové zdi a vnitřní dispozice místností se změnila tak ze třiceti procent,“ prozradil Antonín Popelka.

Nejmenších zásahů podle jeho slov doznala restaurace, jejíž fasádu zateplili, vyměnili všechna okna, topení, dlažby a vnitřní vybavení. Navíc u ní vybudovali zcela novou venkovní terasu.

„Každopádně je dobře, že ten kulturák obec koupila. Jsem ale zastáncem toho, aby nesloužil výhradně ke kulturnímu účelu. Jeho zaměření bych viděl multifunkční, kde by například nemělo chybět zázemí pro spolky,“ vyjádřil se Deníku před časem Straňan Antonín Reňák.

Podle starosty by měl velký sál sloužit k pořádání tanečních zábav, plesů, koncertů, kino a divadelní představení. Další prostory lze využít pro rodinné oslavy, školení, diskotéky. Dvě místnosti v kulturním domě by měly posloužit místním spolkům. U budovy vzniklo nové parkoviště s 18 parkovacími místy pro osobní auta a dvěma pro autobusy.

„Po stavební stránce přišla rekonstrukce na 42 milionů korun bez daně. Vybavení jako například divadelní technika, divadelní osvětlení, automatická elevace hlediště, ozvučení, bary, nábytek, sedačky a stoly zatím vychází kolem 10 milionů korun. Pomohli jsme si krátkodobým úvěrem ve výši 27 milionů, který už splácíme, zbytek financujeme ze svého. Navíc máme schválenou dotaci 10 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí,“ poznamenal Antonín Popelka.

Kulturní dům ve Strání v části obce Květná postavilo koncem 50. let minulého století ROH (Revoluční odborové hnutí) jako nadčasovou stavbu pro kulturní vyžití.



V 80. letech se dostal do majetku Moravských skláren Květná. Po revoluci a následné privatizaci podniku přešel do majetku privatizační firmy, která sklárny i s kulturákem prodala soukromé osobě.



Objekt následně spadl do dražby, při které se stala jeho majitelem další soukromá osoba, od níž jej obec Strání odkoupila. (Objekt se vždy prodával i s restaurací).



Od roku 2007 se většina kulturních akcí v obci koná v areálu ZŠ Strání, některé na Zámečku, nebo na náměstí u Zámečku.