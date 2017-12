Kultura v Brodě: otevřený dopis a trestní oznámení

Uhersko-brodská kulturní scéna si od problémů neoddechne ani před vánočními svátky.

Nejprve v pátek 8. prosince podané trestní oznámení na bývalého ředitele Domu kultury v Uherském Brodě, dva dny nato zaslání otevřeného dopisu starostovi města Patriku Kunčarovi týkající se odstoupení vedoucí kina Máj Lenky Slívové. Zatímco trojice Broďanů vyzývá v dopise starostu města Patrika Kunčara k vysvětlení důvodů, které stály za rezignací oblíbené vedoucí kina, opoziční zastupitel Ivan Láska (ANO) podezírá Jana Zapletala z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Jediné oficiální důvody, které nám obyvatelům přes média byly sděleny ohledně rezignace Lenky Slívové na své působení v brodském kině Máj, se zakládaly na tvrzení Ireny Krejsové o neomluvené absenci v práci,“ zlobí se Broďan Karel Mach, který byl jedním z těch, co iniciovali vznik otevřeného dopisu.

„Takové důvody však nepovažujeme ani za hlavní, ani za dostačující pro vyústění celé záležitosti,“ íká. Mnoho lidí podle obsahu dopisu stále nerozumí tomu, proč muselo dojít k okolnostem, které nakonec vyústily k rezignaci Lenky Slívové. „Mají pocit, že její suspendace a následný odchod se staly na objednávku vedení města. Žádáme Vás tímto dopisem o vysvětlení v Brodském zpravodaji, které objasní všem občanům, proč odešel zaměstnanec města, pod jehož vedením se kino Máj dostalo mezi třicet nejúspěšnějších v České republice,“ stojí v textu, pod nímž se kromě Karla Macha podepsaly také Lucie Bradáčová a Marie Rosenfeldová.

Všichni tři přitom s Patrikem Kunčarem zhruba dva měsíce zpátky osobně jednali. „Mluvil jsem jak s nimi, tak následně s manželem Lenky Slívové. Právě při rozhovoru s ním jsme se dohodli, že další veřejné rozpitvávání jejího odchodu ničemu neprospěje, a tak jsem žádný další komentář do zpravodaje nepřidával,“ vysvětlil Patrik Kunčar.

Podle něj i podle slov místostarosty Petra Vrány navíc není ani co dále komentovat. „Přestože se jedná o příspěvkovou organizaci města, její personální řízení a fungování má zcela v gesci její ředitel či zastupující ředitel. V tomto případě to je Irena Krejsová, která má naši plnou důvěru pro provádění změn. Nechci se pouštět do spekulací, co stálo za odchodem Lenky Slívové. Pro nás je důležité, aby kino i Dům kultury nadále plnily v Brodě své poslání,“ poznamenal Petr Vrána.

Krátce se také vyjádřil k podanému trestnímu oznámení na Jana Zapletala, o němž informoval Dobrý den s Ku-rýrem. „Samo město v současnosti očekává výsledek znaleckého posudku na zadání veřejných zakázek Janem Zapletalem. Pokud by se prokázalo závažné pochybení, je možné, že se k Ivanu Láskovi připojíme,“ nechal se slyšet Petr Vrána.