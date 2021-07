Bylo mi asi pět, když jsem trávil čas u babičky, chtěl jsem před spaním nakreslit obrázek, ale pak mě zaujala propiska, tu jsem rozšrouboval a strčil si do nosu jednu její součástku, která pak nešla samozřejmě ven a babičku s dědečkem málem ranila mrtvice a sanitka mě pak vezla do nemocnice, aby se lékaři postarali o nápravu.

Jako větší jsem si pak hrával u prarodičů na televizní soutěž Videostop a šikanoval jsem sestru, setřenice a bratrance, aby hádali, kolik viděli v ukázce z pohádky O koze a kůzlátkách kopýtek, což samozřejmě nikdo neuhodl a já jsem jim pak strhával body. To se jim samozřejmě nelíbilo a pak mi v koupelně před spaním zhasínali světlo a já jsem jim vyhrožoval, že si příště budeme hrát na Šest ran do klobouku a já je umlátím polysteronovými míčky.

Vzpomínám si i na dovolenou jako dospělý, třeba tu v Egyptě před několika lety. Chystali jsme se už spát, když jeden z členů naší výpravy objevil v pokoji gekona, což je vlastně taková ještěrka, kterých tam běhají stovky. Já jsem se odmítl jakékoliv likvidace účastnit a nejmladšího člena jsme vyslali na recepci hotelu, aby to nějak zařídil a potvoru dostal ven.

Jenže v tom stresu si nemohl vzpomenout, jak se řekne ještěrka, a tak vkráčel na recepci a bledý jako stěna anglicky oznámil: „Moc se omlouvám, ale na pokoji 259 máme problém. Objevil se nám tam… ehm… jak bych to vysvětlil… takový… malý krokodýl…”

Pak zbledl recepční, vytočil jakési telefonní číslo, vzrušeně něco oznámil a nastaly hotové manévry. Do pokoje naběhli dva frajeři s velkými tyčemi a jali se hledat predátora, přece jen jsme bydleli kousek od Nilu. To, co se událo potom, je spíše trapné, hoši samozřejmě zachovali dekórum, ale bylo znát, že mají jednu veselou historku o českých turistech.

Jaké dobrodružství jste během července a srpna zažili vy? Ať už na dovolených, nebo u vás doma na zahradě? A co myslíte - jaké léto si užívali mí hosté?

Zeptám se na to herečky, kterou milujete v legendárních českých letních komediích Léto s kovbojem či Na samotě u lesa paní Daniely Kolářové, a protože v létě je všude kolem nás spousta ptactva, zatelefonuji i slavíkovi, tedy přesněji mnohonásobnému zlatému slavíkovi paní Martě Kubišové. Těším se, že u toho budete v sobotu se mnou. Začínáme v 15.00 na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

