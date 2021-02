Jak se to stane, že dostanete nabídku na moderování svého pořadu?

Loni v prosinci jsem pro Český rozhlas točil vánoční vzpomínání na paní Fialovou a s nápadem pravidelného moderování autorského pořadu přišla vedoucí programu Markéta Janíková. Já jsem hned zajásal, protože mikrofon miluju a ona se pak přiznala, že mi nabídku chtěla dát už několik let, ale bála se, že ji odmítnu.

Jak tedy bude pořad Na pohovce Jožky Kubáníka vypadat?

Jsem Markétě moc vděčný, že mi dala volnou ruku a kývla vlastně na každý nápad. Podstata toho pořadu bude jednoduchá. Ve středu vyjde v Deníku můj fejeton na určité téma a v sobotu si o tom všem budu v rozhlase povídat s hosty a s posluchači.

S rozhlasovými rozhovory máte bohaté zkušenosti jako zpovídaný. V čem to bude jiné, když se z vás najednou stane ten, kdo rozhovor vede?

Ve všem. Mám z toho taky hlavu jak třípatrovou vilu. Musím přemýšlet nad celým pořadem, aby posluchače bavil, abych si zval zajímavé osobnosti, abych jim pokládal otázky, které ještě nedostaly, aby to všechno bylo atraktivní a taky se bojím, abych nekoktal.

O čem chystáte první vysílání?

Říkal jsem si, že bude fajn otevřít to mým vyznáním rozhlasovým moderátorům, protože to je, i když se to možná nezdá, těžká disciplína. Kromě toho, že zavzpomínám na mé dětství, kdy jsem poprvé hlasil ve školním rozhlase a všechno trémou popletl, zavolám i dvěma hostům. Jako první se na moji rozhlasovou pohovku usadí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a po něm i herec a zkušený moderátor Honza Čenský. Těším se, že nám prozradí třeba to, kdy sami zažili perné chvilky u mikrofou a dají mně i posluchačům recept, jak bojovat s trémou.

Dostanou se ke slovu i posluchači?

Ano, budu rád, když mi do studia zavolají a budu si moct popovídat i s nimi.

Jak často bude rozhlas váš pořad vysílat?

Až se uklidní covidová situace, tak to bude každou sobotu, do té doby mě čeká trochu slalom. Takže se potkáme tuto sobotu i neděli, pak se na čtrnáct dnů odmlčím a potom se na dalších čtrnáct dnů, zase v sobotu i v neděli vrátím.

O sobotním tématu jste mluvil. Už víte, čemu se budete věnovat v neděli?

V neděli zavzpomínáme na seriál Arabela. Je to totiž 40 let od jeho premiéry. Zeptám se na něj zkušeného filmového a televizního dramaturga Jana Gogoly a zatelefonuji i Ondrovi Kepkovi, který si zahrál Jeníčka, tedy syna pana Majera, kterého představoval Vladimír Menšík.

Abychom to tedy shrnuli. Kdo vás bude chtít slyšet v rádiu, ten ať si naladí v sobotu i v neděli Český rozhlas Zlín od 14 do 16 hodin. Jak se cítíte pár hodin před prvním živým vysíláním?

Na jednu stranu mám v sobě obrovskou zodpovědnost a hodně se bojím, protože Český rozhlas je silná značka a od dětství jej miluju a na druhou stranu se těším, protože mám rád výzvy a rád se něco nového naučím. Díky, že mi budete držet palce.