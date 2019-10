/FOTOGALERIE/ Návštěvníci Centra slováckých tradic v Archeoskanzenu Modrá se mohou až do 4. listopadu těšit na jedinečnou výstavu podob tradičního oděvu a jeho proměn v průběhu času (1814-1930) s názvem Krojové inspirace napříč Slováckem. Autorkou expozice je etnoložka, publicistka, choreografka i vedoucí Odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje Romana Habartová.

Podoby tradičního oděvu a jeho proměny v průběhu času jsou k vidění v Centru slováckých tradic Skanzenu Modrá na výstavě Romany Habartové. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„O možnosti převézt soubor postav ve slováckých krojích do obce Modrá jsem se bavila s hoteliérem Skanzenu Modrá Josefem Hájkem již při přípravě výstavy, někdy v měsíci červnu. Je logické, že by se tato expozice, jejíž příprava nebyla vůbec jednoduchá, měla představit v těch lokalitách, z nichž jsou zde prezentovány podoby tradičního oděvu. A Modrá je zde zastoupena,“ uvádí Romana Habartová. Místní akční skupina (MAS) Buchlov byla totiž v roce 2009 iniciátorem úspěšného projektu s MAS Hornolidečsko, kdy získala finanční prostředky na pořízení stovky krojů do celého svého území a mimo jiné také do Modré a Břestku, které mají ve výstavě zástupce. Jedná se o ženský, dětský či mládežnický tradiční oděv z počátku 20. století.