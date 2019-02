/FOTOGALERIE/ Hned šestnáct tanečních párů a nespočet dalších krojovaných se sešlo v sobotu 3. února v popovickém kulturním domu na Krojovém plese. Na jubilejním desátém ročníku předvedli tanečníci moravskou besedu.

Na jeho závěr si pak organizátoři ze Sdružení pro obnovu tradic (SPOT) Slunéčko připravili překvapení v podobě slosování hlavních cen tomboly.

„Třináct největších cen bude nejdříve slosováno, kdy výherci přijdou ke stolu a na něm najdou panáky slivovice. Jakmile si jednoho vyberou, musí jej vypít a na jeho spodu se teprve dozví, kterou z cen vyhráli,“ upřesnil novinku v pravidlech za SPOT Slunéčko Tomaš Lyko.

V sále se pak našli i matadoři popovských zábav. Za jednoho z nich lze označit sedmaosmdesátiletého Zdeňka Staška.

„Pracoval jsem u nás padesát let v hospodě, a když ještě nebyl kulturák, tak se konaly všechny zábavy tam. Znám to teda jak ze strany za pultem, tak dnes ze strany před ním. Krojový ples jsem ještě nevynechal, moc se mi to u mladých líbí, ale je znát, že návštěvníků trochu ubývá,“ dodal Zdeněk Stašek.