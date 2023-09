Krojované panenky z porcelánu zaplavily Turistické centrum na Velehradě

Občas se stane, že člověk najde celoživotní lásku později, že vzplane k nějakému koníčku až ve věku zralém. Pro osmapadesátiletou Ivetu Neoralovou z Mohelnice platí asi to druhé. Již patnáct let se zabývá tvorbou imitací českých, moravských a slezských panenek, do kterých obléká sběratelské porcelánové panenky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Krojované panenky z porcelánu zaplavily Turistické centrum na Velehradě | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Čtyřicet z nich vystavovala od 26. července do neděle 3. září v galerii Turistického centra na Velehradě. O její panenky byl v těch několika dnech prázdnin a dovolených na sklonku srpna a přelomu září mimořádný zájem. Návštěvníci se těšili z toho, když v expozici uviděli panenku ze svého regionu,“ řekla upřímně Marína Nožičková, kulturní pracovnice velehradského turistického centra, která krojované panenky považuje za úžasný klenot. „První panenku vyrobila naše maminka pro radost své maminky a natolik jí to bavilo, že ve výrobě těch folklorních miniatur stále pokračuje. Dodnes jich vyrobila přes sto kusů, a to od velikosti 42 cm až po 80 centimetrů. Většinu z nich vytvořila sběratelům na zakázku,“ nechaly se slyšet dcery paní Neoralové, Kateřina s Veronikou. Vaření trnek v Dolním Němčí uspořádali už po třiadvacáté. Jaký je postup? Ty o několika panenkách vědí, že cestovaly do daleké ciziny. Hanačka a velkobílovická krojovaná galánka nyní přebývají v Rusku, Valašku obdivují v Muzeu historie Valašska v Texasu a tři krojované panenky zamířily dokonce až do Číny. K ženským krojům dokonce přibyly v poslední době také kroje pánské a společně tak tvoří krojované páry, a to jak v kostýmech všedních, svátečních či svatebních. „Radost mám z toho, že v expozici je na jednom z čelných míst velehradský krojovaný pár, ale také pár vlčnovský. Kroj, který se obléká na Velehradě prezentuje velehradsko- spytihněvský typ a nosí se ještě v sousední obci Modrá. Vlčnov je zase proslulý velmi barvitou krásou krojů,“ řekla Velehraďanka Jarmila Novotná.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu