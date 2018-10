Krev daruji zdarma ze solidarity s lidmi, kteří ji potřebují, říká Karel Smetka

/ROZHOVOR/ Ve svých pětačtyřiceti letech se dostal podruhé do senátu. Úspěšná politická kariéra dřívějšího pracovníka České zbrojovky a geodeta začala už v roce 2006, kdy vstoupil do strany KDU-ČSL, aby o čtyři roky později vedl místní organizaci v Uherském Brodě do voleb. Pro Patrika Kunčara však obhájení druhého mandátu na postu senátora znamená také jedno loučení. Po osmi letech totiž končí jako starosta Uherského Brodu. Letošní vyhrocenou kampaň přitom považuje za jednu z nejnáročnějších.