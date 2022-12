„Viděli jsme mnoho rozzářených dětských tváří. Vždyť baňky jsou jedním ze symbolů Vánoc. Hojná účast je oceněním hlavně pro naše zaměstnankyně, které jsou duší podniku,“ řekl Vlastimil Juřička z firmy Irisa.

Ze Vsetína do Rožnova opět zkratkou přes Bystřici. Oprava za 200 milionů končí

Rodiče nemohli děti od stolů se třpytkami odtrhnout.

„Vůbec nelituji, že jsme se sem vydali. Vánoční trhy můžeme navštívit celý advent, ale dostat se do výroby baněk, to se hned tak nepodaří,“ sdílela nadšení paní Bronislava z Valašského Meziříčí, která přijela s dvojčaty Pavlou a Martinem.

Do Irisy zamířily i páry v důchodovém věku.

„S manželem jsme tu ze zvědavosti, příjemně nás to překvapilo. Je tu tolik krásných ozdob, hned jsme se vrátili do dětských let. A odneseme si i něco na stromeček pro vnoučata,“ doplnila s úsměvem paní Eva.