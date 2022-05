Tato akce se nebude konat poprvé, a přesto bude částečně premiérová. Prvních dvou setkání v letech 2008 a 2014 se zúčastnili pouze králové z Hluku, Kunovic a Vlčnova, skoronický král bude účastníkem setkání poprvé.

„Každá obec vypraví krojovanou družinu, které se setkají ve 14.30 hodin pod kopcem u studánky. Zde se také mohou k průvodu připojit lidé z řad veřejnosti, a to i v kroji. Procesí doputuje ke kapli, kde od 15 hodin proběhne společná modlitba. Od 15.30 hodin bude následovat slavnostní mše svatá, obětovaná za účastníky letošních jízd králů,“ informovala o tom Veronika Friedlová z Regionu Slovácko.

Během a chůzí pro Domácí hospic Antonínek

Přestože všechny jízdy králů vycházejí ze stejné tradice, tento lidový obyčej je na každém místě zasazen do odlišného rámce doprovodných aktivit.

„Vlčnovská jízda je specifická tím, že v královské družině mohou jet jezdci pouze jedenkrát za život. Nezapomenutelný je pak vždy sobotní předvečer jízdy králů ve vlčnovských búdách,“ uvedla Petra Kučerová Brandysová, ředitelka Klubu sportu a kultury Vlčnov.

Ten pomáhá organizovat vlčnovskou jízdu, která se tam letos uskuteční o posledním květnovém víkendu.

Podle místostarostky Kunovic Marty Poláškové se organizátoři jízdy v Kunovicích zaměřují především na připomenutí významu a krásy koní.

„Formanská jízda, která se koná v sobotu před samotnou jízdou, přiláká pokaždé milovníky koní ze široka daleka. I to je důvod, proč se letošní jízda uskuteční v netradičním termínu 6. –7. srpna. Do té doby budou totiž probíhat zásadní stavební úpravy hlavní křižovatky v centru města a formanská jízda i jízda králů by tím byla výrazně poznamenaná,“ sdělila Marta Polášková.

V Hluku se jízda králů koná tradičně v rámci Dolňáckých slavností písní a tanců.

„Při pětidenním programu zde probíhají lidové veselice, folklorní programy, koncerty, výstavy a konat se bude i vyhlášený již 46. Slovácký festival dechových hudeb. To vše si mohou milovníci folkloru užívat od 30. června do 4. července 2022,“ zve do Hluku jeho místostarosta a organizátor hlucké jízdy králů, Zdeněk Botek.

Skoronické jízdy králů se účastní svobodní i ženatí muži, kteří sedlají koně každým čtvrtým rokem při Slováckém roku v Kyjově. Rodnou dědinou projíždějí při sjezdech rodáků a výročních slavnostech. Letos jízda králů proběhne v neděli 11. září.

Slovácké léto: hvězdné kapely to rozjedou na náměstí, zdarma

„Při společné modlitbě a mši na svatém Antonínku nesmíme zapomenout připojit modlitbu za počasí. To je totiž zásadní faktor, který ovlivní průběh celé akce,“ poznamenala samotné Martina Kozelková, místostarostka města Kunovice a organizátorka jízdy králů v Kunovicích.

Rok 2022 je v souvislosti s pořádáním jízd králů na Slovácku vskutku výjimečným, protože volání „Hýlom, hýlom!“ se ve čtyřech slováckých obcích může současně v jednom roce ozývat pouze jednou za 12 let.

Letošním vlčnovským králem je Zdeněk Janča, hluckým Marek Šuránek, Kunovským Martin Libosvár a králem jízdy ve Skoronicích je Adam Nedvědický.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, Kunovicích a ve Skoronicích.