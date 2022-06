V současnosti, kdy obecně ubylo na vesnici dětí, chodí pouze jedna „královnička“ v doprovodu dvou o něco starších děvčat „paniček“. Obcházejí dům od domu vesnici a u dveří zpívají: „Královničko, královno, tu ťa král volá, abys k němu přišla a nebyla pyšná jako já sama. Posel zpravoval, sobě oznamoval zeleného vínka, zlatého prstýnka na stole nechal. A vy vozičé, šňůrujte biče, koně vyváďajte, voze vytláčajte. Pro milú jeli, ludé hleděli, co to za děvečku v zeleném věnečku henkaj vezú, henkaj vezú. Naša královna hodně spanilá, dajte jí, dajte, ať se nehněvá. Panímámo krásná, daj užičku másla, lesti je to maličko, přidaj ešče vajíčko, jedno, dvě, nebo tři….“

Písnička zazpívaná u vrat či dveří do domu je znamením pro hospodáře nebo hospodyni, kteří kolednice obdarují. Původ královniček Veleťané vysvětlit nedovedou a není tradována ani žádná vysvětlující pověst. Bývalá knihovnice Anežka Prchlíková (1934-2019), která se zabývala místními zvyky a tradicemi, takto vzpomněla na královničky svého dětství: „V době, kdy jsem tyto zvyky absolvovala já, nás po Královničce chodilo hodně, většinou všechna ta děvčata, která na Smrtnou neděli vynášela Mařenu a chodila s létéčkem. Po obchůzce se podělila všechna děvčata, která chodila. Samozřejmě nejvíce dostaly pořadatelky (paničky), pak královničky, no a ta ostatní děvčata po nějakém vajíčku a korunce. Ale byly jsme spokojené. Moje maminka i babička, která byla narozena v roce 1877, říkávala, že to za jejich časů bylo taky tak. Já jsem byla jako dítě moc zvídavá, tak jsem se vždycky na všechno vyptávala. Tak jsem se taky dověděla, že první zmínka o královničkách u nás ve Veletinách pochází z 16. století.“

Jiří Jilík