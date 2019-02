Uherské Hradiště, Zlín – Krajští radní dnes vůbec nejednali o možném odvolání ředitele Uherskohradišťské nemocnice Antonína Karáska. Valná hromada špitálu, kterou personálně tvoří rada Zlínského kraje, řešila hlavně obchodní plán nemocnice.

Antonín Karásek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice. | Foto: DENÍK/archiv

„Odvolání ředitele Karáska nebylo na programu jednání, nikdo z rady jej na něj totiž nezařadil,“ informovala mluvčí krajského úřadu Gabriela Dvorníková Sýkorová.

Informaci Slováckému deníku potvrdila i krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská. „Odvolání ředitele nemocnice nebylo na programu. Zítra bude k valné hromadě vydána tisková zpráva,“ odmítla Příleská prozradit cokoliv dalšího.

Předseda dozorčí rady nemocnice Ladislav Kryštof přitom minulý čtvrtek valnou hromadu upozornil, že pokud Karásek v ředitelském křesle setrvá, hrozí uherskohradišťskému zdravotnickému zařízení odchod desítek lékařů. „Písemné materiály k valné hromadě se předkládají už čtrnáct dní dopředu, navíc rada nezasedala v kompletním složení. To jsou podle mě důvody, proč k jednání o osobě ředitele nedošlo,“ míní Kryštof.

Ten však doufá, že se krajští radní problémem zabývat budou. „Chystám se na jednání s paní Příleskou a budu ji nabádat, aby tento bod k projednání předložila. Nebezpečí odchodu tak velkého množství lékařů se řešit musí,“ dodal Kryštof. Na otázku, zda by byl pro odvolání Karáska však odpověděl vyhýbavě. „Za tyto záležitosti jsou zodpovědní radní a mají k tomu pravomoci. Mně nepřísluší do toho nějak vstupovat nebo jim radit,“ řekl předseda dozorčí rady nemocnice.

V Uherskohradišťské nemocnici tak i v příštích dnech bude vládnout napjatá atmosféra. Musíme se teď sejít a poradit se, co bude dál. To, že volení a placení zástupci lidu nejednají v situaci, kdy jednat mají, je každopádně zvláštní a my si to neumíme vysvětlit,“ netajil rozčarování z nečinnosti krajských radních jeden z primářů Uherskohradišťské nemocnice.

Souhlasí s ním i předseda krajského klubu zastupitelů KSČM Ivan Mařák. „Asi to projednávat nechtěli,“ prohodil. Poslanec, krajský opoziční zastupitel a člen dozorčí rady nemocnice Petr Gazdík dnes prohlásil, že když nebude situaci v nemocnici řešit, bere na sebe krajská rada „plnou zodpovědnost“.