Nezávislá porota ocenila u Antonína Machaly odvahu, s níž se po revoluci pustil do podnikání, cílevědomost, otevřenost inovacím a také jeho filantropické aktivity. Ve Zlínském kraji byl regionální vítěz vyhlášen poosmé.

„Uspět v takové prestižní soutěži je pro mě i můj tým velké uznání a motivace do další práce. Letos začínáme 29. rok existence, neustále rosteme a investujeme do růstu produktivity a technologií. Naším cílem je efektivní a dobře fungující firma,“ uvedl první dojmy z vítězství Antonín Machala.

Antonín Machala miluje létání a přes deset let pracoval jako letecký vývojář. Se změnami na začátku devadesátých let však v oboru došlo ke krizi a Machala přemýšlel, co dál.

Ve volném čase tenkrát pomáhal vozíčkářům opravovat vozíky a zjistil, že oblast výroby a servisu zařízení pro fyzicky hendikepované na českém trhu v podstatě nikdo neřeší.

V roce 1992 proto doma v Bánově v garáži založil společnost ALTECH a začal vyrábět díly pro schodolezy. Postupně zařadil rampy, schodišťové plošiny a také díly pro letectví, jejichž výrobu však později upozadil.

Vzhledem k téměř nulové konkurenci firma již od počátku rostla o zhruba deset procent ročně a brzy se přesunula do Uherského Hradiště, kde sídlí dodnes. Kromě toho má servisní středisko v Praze a pobočku v Bratislavě, kde pracuje Machalův syn.

Stěžejním produktem jsou dnes moderní šikmé schodišťové plošiny na míru, v jejichž výrobě je ALTECH lídrem na evropském trhu. Dále se firma zabývá návrhy a výrobou svislých plošin, schodišťových sedaček, zvedacích zařízení, ramp a bazénových zvedáků a dovozem a montáží stropních zvedáků.

Nejvíce prodá v Rakousku

Každý výrobek je originál a plně odpovídá individuálním potřebám konkrétního zákazníka.

Na návrzích pracují téměř tři desítky projektantů, ve výrobě jsou využívány nejnovější technologie a Machala investuje i do robotizace.

Zhruba 85 procent z více než půlmiliardového ročního obratu společnosti tvoří export. Největší prodejce firmy sídlí v Rakousku, přes něj Machala prodává tři čtvrtiny produkce.

Mezi hlavní odběratele kromě zemí EU patří také USA, Jižní Amerika a Izrael. V minulosti firma spolupracovala s pořadateli olympijských a paralympijských her v Soči a v současné době řeší obdobnou spolupráci v Japonsku.

Machala aktuálně zaměstnává na 300 lidí a ve vztahu k nim věří především v pozitivní vliv motivace. Vzhledem k povaze podnikání se mu to daří dobře, lidé za svou prací vidí konkrétní výsledky a příběhy.

Zdravotně postižené podporuje i v rámci dobročinných aktivit, zaměřuje se především na hendikepované sportovce a děti.

Ve volném čase se věnuje létání. Létá jako privátní pilot na čtyřmístných letadlech a nedávno získal pilotní průkaz na vrtulník. Letectví zcela neopustil ani po pracovní stránce.

Krátce po ALTECHu založil v Kunovicích sesterskou společnost Aeromec, která se mimo jiné zabývá provozováním a pronajímáním letadel a výcvikem pilotů. Instruktora zde dělá Machalův druhý syn, který je povoláním pilot.