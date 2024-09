close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024První část dotazů byla zaměřena na zdravotnictví. Krajská nemocnice byla tématem voleb před čtyřmi lety a do popředí zájmu se dostala i letos. Opět se začalo debatovat o tom, zda by byla finančně výhodnější rekonstrukce stávajících areálu nebo stavba nemocnice nové. Redaktoři Deníku se proto kandidátů na hejtmana zeptali, zda by měl kraj pokračovat v rekonstrukci stávající krajské nemocnice a zda bude rekonstrukce výhodnější než stavba nové? Myslí si kandidáti, že je projekt výstavby nové nemocnice definitivně pohřben? A co Psychiatrická nemocnice, v kraji je pouze jedna, je to dostatečný počet?

Předvolební anketa byla rozdělena do několika okruhů – zdravotnictví, školství, doprava, průmysl a funkce hejtmana. Všichni oslovení kandidáti dostali stejné dotazy a stejný prostor k vyjádření. Pozvaná uskupení byla vybrána na základě výsledků posledních krajských voleb a také letošních eurovoleb. Z deseti oslovených, pozvání k anketě nevyužila SPD. Krajské volby do zastupitelstva, které čítá 45 členů, se letos uskuteční 20. a 21. září.

To, že je modernizace stávající nemocnice levnější než stavba nové si myslí většina z oslovených.

„Správně realizovaná modernizace může být výhodnější než stavba nové. Hlavně musíme pokračovat v modernizaci stávající nemocnice. Voliči dali v minulých volbách jasný vzkaz, jakou variantu si přejí,“ říká Michal Dvouletý. Hana Ančincová má za to, že postupná modernizace Baťovky, umožní rozvíjet i ostatní nemocnice. „Rozhodně je to levnější varianta a finančně bezpečná varianta. Kraj si nemůže dovolit stavit něco nového a zároveň udržovat stávající nemocnici. Do roku 2031 bude Baťovka připravena po technické i finanční stránce, “ je přesvědčen Radim Holiš.

Modernizace bude levnější a hlavně finančně bezpečnější, myslí si Olga Sehnalová i Marie Pěnčíková. S tím, jak je projekt rekonstrukce Baťovky daleko, by stavba nové nemocnice podle Davida Nepimacha už postrádala ekonomický smysl.

Budeme potřebovat nemocnici vůbec v takovém rozsahu, jak ji máme dnes?

„Ministerstvo zdravotnictví má velkou potřebu změnit systém zdravotnické péče. A pokud budeme měnit systém zdravotnické péče směrem, že všechny plánované operace budou na špičkových pracovištích ve fakultních nemocnicích, tak je otázka, zda tady nezůstane pouze akutní péče a porodnice,“ říká Tomáš Goláň.

Dva z oslovených kandidátů si nemyslí, že by byla rekonstrukce současné krajské nemocnice T. Bati levnější. Tomáš Chmela podporoval výstavbu nové nemocnice. „Projektová dokumentace a všechny procesy jsou už ale tak daleko, že se musí pokračovat v modernizaci.“

Také Jiří Čunek, má za to, že stavba nové nemocnice by byla levnější. „Oprava bude trvat několik desítek let, ohrozí práci lékařů i zdraví pacientů. Modernizace bude zřejmě stát dvakrát více než stavba nové nemocnice.“

Oba dva také podporovali projekt výstavby nové nemocnice.

Tomáš Chmela si myslí, že původní myšlenka stavby nebyla špatná a je škoda, že se projekt nerealizoval. Nyní je ale rekonstrukce stávající v takové fázi, že není možné ji zastavit. Jiří Čunek stál za myšlenkou stavby nemocnice v Malenovicích. „ Projekt není pohřben, máme pozemky i téměř všechny finance na novostavbu. A pro ostatní nemocnice v kraji do budoucna ušetříme sedm miliard korun,“ je přesvědčen Jiří Čunek.

Je projekt výstavby nové nemocnice definitivně pohřben? ANO – 8 NE - 1 Ano, projekt stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je mrtvý: Tomáš Chmela, Michal Dvouletý, Hana Ančincová, Radim Holiš, Marie Pěnčíková, Tomáš Goláň, Olga Sehnalová, David Nepimach Ne, projekt stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích není mrtvý: Jiří Čunek

V kraji funguje jedna Psychiatrická nemocnice. Je to dostatečný počet v době, kdy psychické onemocnění patří mezi nejčastější civilizační choroby?

Názory respondentů se různí. Shodnou se na posílení ambulantní péče, center duševního zdraví a návazné sociální služby. Podle kandidátů je také nutné se soustředit na rozšíření lékařských kapacit a najít odborníky, kteří se budou věnovat duševnímu zdraví, především mladých a dětí.