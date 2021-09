Krajské ocenění Zlatý erb 2021 získalo Uherské Hradiště

Další prestižní ocenění během posledních let z krajského kola soutěže Zlatý erb získalo v těchto dnech město Uherské Hradiště. To s projektem Hradiště chytře vyhrálo první místo v kategorii nejlepší elektronická služba a Smart city a postoupilo do celostátního kola soutěže.

Za Uherské Hraditě přebírají ocenění Zlatý erb Radka Šipková a Pavel Hubáček. | Foto: Jiří Balát

Ocenění zástupcům měst a obcí, které se letos nejvýše umístily v krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronickou službu, byla v úterý 21. září slavnostně předána ve Zlíně. Informoval o tom mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Do krajského kola soutěže Zlatý erb, které uspořádal spolek Český zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem, bylo podle něj přihlášeno 20 webových stránek obcí, pět webových stránek měst a také 10 elektronických služeb, které města nebo obce provozují. V kategorii Nejlepší elektronická služba a projekty Smart City byly hodnoceny užitečnost služby a inovativnost řešení. „Uherské Hradiště zde obstálo na prvním místě s projektem Hradiště chytře. Na specifické webové stránce Hradiště chytře mohou návštěvníci najít novinky z oblasti Smart City, účastnit se anket, seznámit se s důležitými koncepčními dokumenty, dozvědět se vše o novinkách z veřejných projednávání, ale také se sami podílet na nových chytrých řešeních, které může město zavádět do praxe,“ uvedl Jan Pášma. Předmětem projektu Hradiště chytře bylo zpracování Strategie Smart City Uherské Hradiště a dalších osmi strategických dokumentů z oblasti informatiky, veřejného osvětlení, adaptačních opatření na změnu klimatu, dopravy, kultury a kreativních odvětví, cestovního ruchu a sportu jako odborných podkladů pro strategické řízení města. V soutěži o nejlepší elektronickou službu Uherské Hradiště už jednou Zlatý erb vyhrálo, a to v roce 2018 s internetovou Encyklopedií města Uherské Hradiště.