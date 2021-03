Tlak na otevírání nových těžebních ložisek štěrkopísku ve Zlínském kraji se zvyšuje. Těžařům hrají do karet čísla České geologické služby. Ta dokládají, že se v kraji aktuálně nachází sedm aktivních pískoven, vyšší roční objemy těžby však vykazují pouze tři z nich.

Budoucí těžba štěrkopísku. | Foto: Deník / Petr Turek

Region tak podle nich nepokrývá vlastní spotřebu a štěrkopísek musí dovážet odjinud. Zda je to dobře, či nikoliv, to Zlínský kraj doposud nezveřejnil. Protesty obyvatel Ostrožska, kvůli pitné vodě u štěrkopískových nalezišť navíc už několik let brzdí zahájení těžby v další tamní lokalitě.