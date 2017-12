Krádeže vánočních stromků se nevyplatí. Jsou pod zvýšenou ostrahou

Necelé dva týdny před Vánocemi je rušno nejen v obchodech, ale také v lesích. V nich se v tomto období zvyšuje riziko krádeží stromků. Postihy za to jsou však podstatně vyšší, než je cena legálně pořízeného vánočního symbolu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milena Marešová

„Stromky útokem lidé neberou, protože si je mohou koupit nejen na Lesní správě Buchlovice, ale také u jednotlivých revírníků v dostatečném množství a za rozumnou cenu. Lesní správa prodá letos na 900 smrků, 50 borovic a 30 jedlí,“ informovala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Podotkla však, že k drobným krádežím vánočních stromků sice dochází, ale jde o jednotlivé případy.

Buchlovická lesní správa posílila už v listopadu lesní stráž. V předvánočním období drží lesníci ochrannou službu, objíždějí rizikové porosty a provádějí v nich kontroly. V ohrožených lokalitách některé stromky upravují řezem, aby se snížila jejich estetická hodnota.

„Ačkoliv v celé republice používáme stovky fotopastí na monitorování míst, kde se skladuje dříví, a také k monitoringu zvěře, na stromky ne,“ informovala mluvčí Lesů ČR.

V majetku Lesního družstva Osvětimany se spíš než na krádeže vánočních stromků zaměřují zloději na zcizení dříví.

„Stejně jako loni si lidé mohou na plantáži vánočních stromků vybrat a sami uříznout borovici černou nebo smrk pichlavý. Dokonce jim k tomu půjčujeme i pilku, ale jsme radši, když si přinesou tu svoji,“ poznamenal ředitel lesního družstva Miloš Peška.

Netajil se tím, že tam za vánoční stromek jakékoliv výšky zaplatí zákazník 250 korun.

„Několik plantáží s vánočními stromky, konkrétně se smrkem a jedlí máme také na lesní správě Buchlovice. Stromky na plantážích sami řežeme a prodáváme. Na revírech prodáváme také stromky z lesních prořezávek,“ uvedla Eva Jouklová.

Zájemci si mohou podle jejích slov koupit smrk do dvou metrů za stokorunu, borovici za 150 a jedli ze 250 korun. Za zmíněné jehličnany nad dva metry si připlatí padesátikorunu.

Když si ale někdo splete mladý lesní porost se samoobsluhou, uřízne si v něm stromek a bez zaplacení si jej bude odvážet domů, nemusí se mu to vyplatit.

„Přistihnou-li ho policisté v rámci výkonu služby se stromkem, který ponese nebo poveze v autě nebo na jeho střeše bez dokladu o zaplacení, bude to kvalifikováno jako přestupek. V případě, že by zloděj zcizil více stromků v hodnotě nad 1000 korun, byl by to už trestný čin,“ sdělil Petr Jaroš, policejní mluvčí Zlínského kraje.

Jedná-li se o přestupek podle lesního zákona, předávají policisté celou záležitost správnímu orgánu.

„Za přestupek spáchaný těžbou nebo poškozením stromů a keřů lesních dřevin lze ze zákona uložit pokutu až do výše 15 000 korun,“ varuje mluvčí města Uherské Hradiště Jan Pášma.