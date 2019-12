Na mezinárodní soutěži v obalovém designu Young Package ji vybrali jako jednu ze tří nejlepších z TOP 50 návrhem „Krabička pro bonbóny milované všemi generacemi – Hašlerky”.

Young Package je mezinárodní soutěž v obalovém designu, největší svého druhu na světě, kterou založil v roce 1996 jeden z největších evropských výrobců obalů – společnost Model Obaly a. s. Každoročně se do ní hlásí téměř tisícovka designérů. Je rozdělena do dvou kategorií. Do první mohou svá díla přihlašovat studenti vysokých škol a mladí designéři bez omezení věku; do druhé studenti středních a vyšších odborných škol. Porota složená z odborníků hodnotí návrhy, které soutěžící musí posílat v podobě reálných prototypů v měřítku 1:1.