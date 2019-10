Sraz veteránů uspořádá Kovozoo Staré Město ve spolupráci se Slováckým Veteran Car Clubem Uherské Hradiště. Mezi 9. až 11. hodinou přijedou jednostopá a dvoustopá historická vozidla do areálu Kovozoo, aby se jimi lidé mohli pokochat nejen před Kongresovým centrem, ale i na ploše pod letounem.

Od 9.30 do 11 hodin bude probíhat registrace účastníků soutěže Elegance historických vozidel a do 12. hodiny budou návštěvníci hlasovat o vítězi zmíněného klání. Vyhlášení výsledků soutěže Elegance, vylosování a ocenění tří hlasujících diváků se uskuteční od 13.30 do 14 hodin.

Sluší se připomenout, že letos 2. června se původní sklad hutního materiálu společnosti Kovosteel Recycling proměnil v dlouhodobou interní expozici padesáti historických vozidel, která bude pro veřejnost otevřena jako v každý jiný návštěvní den. Při příležitosti otevření muzea 2. června zaparkovalo v Kovozoo 107 nablýskaných historických motorek a aut. Zda jich tam bude v neděli parkovat víc, to pořadatelé nepotvrdili ani nevyvrátili.