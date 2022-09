„Pěkně oživuje náměstí a poutá pozornost kolemjdoucích. Někteří si ji dokonce osahávají a snaží se na ní najít šťastné místo. První na co sáhnou jsou zpravidla její knoflíky,“ všímá si v metropoli Slovácka návštěvnice z Břestu u Přerova Věra Smýkalová.

Sochy si už všimla stihnout také historička Blanka Rašticová.

„Během prohlídek, které po městě pro turisty dělám, upozorňuji rovněž na pískovcové sochy, ale protože tento způsob oživení a ozdoby města mám ráda a naši předkové k tomu měli vztah, tak si mezi ně pěkně zakomponuji i tuto novinku. Pro mě to je a navždycky už bude Mařaťanka,“ řekla Deníku Blanka Rašticová.

V Sušicích se letos nenaplnil černý scénář, a to hody bez stárků

Postava ženy v životní velikosti na sobě nese podle radničního mluvčího Jana Pášmy stylizaci staroměstsko-jarošovského svátečního kroje, který je typický pro Uherské Hradiště a jeho městské části, konkrétně Mařatice, Jarošov, Sady a Vésky.

„Zajímavostí je, že přední sukni, neboli fěrtůšek, může mít socha vysázený buď z živých květů, případně může být za nepříznivých klimatických podmínek květinová výzdoba nahrazena zdobenými pláty představujícími sukni,“ vysvětluje Jan Pášma.

Autorem sochy je umělecký kovář Vítězslav Bobčík, jenž první návrhy vytvořil již v roce 2017 a od té doby celý projekt zrál do stávající podoby.

„Když mě z uherskohradišťské radnice oslovili, že by do ulic města chtěli přinést tradiční řemeslné umění, které by bylo navíc propojeno s živými květinami, byla to pro mě velká výzva. Pokud vím, tak taková kovaná socha postavy propojená s květinami jinde neexistuje a samotné technické řešení mně nedalo několik nocí spát. Nicméně moje žena je zahradní architektka, tak jsme společně našli způsob, jak nechat sochu z kovu rozkvést přímo uprostřed srdce Slovácka," popsal vznik díla Bobčík.Ten je od roku 2015 nositelem značky Tradiční výrobce Slovácka a v roce 2020 získal jako první kovář v historii Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje město Uherské Hradiště.

Dvanáctý Velkomoravský koncert dokreslila okouzlující atmosféra

Podle starosty města Stanislava Blahy toto dílo do veřejného prostoru královského města rozhodně patří.

„Touto sochou chceme vzdát hold všem, kteří i v dnešní moderní době nosí kroje, mají k nim vztah, a také těm, kteří o ně léta pečují a své umění předávají mladším generacím. Navíc chceme ukázat všem, co přijedou do Uherského Hradiště, že jsme na naše bohatství - kroje, řemesla a tradice patřičně pyšní," vyjádřil se na portálu města starosta Blaha.

Socha Mařaťanka je podle Jana Pášmy čtvrtou sochou na území města, která znázorňuje postavu v lidovém kroji. Hned tři z nich jsou od téhož autora - akademického sochaře Jana Habarty.

„Patrně nejznámější je socha mladého muže – šohaje oděného do slováckého kroje (Jan Habarta, 1957) stojící na Památníku obětem II. světové války na náměstí Míru. Další sochou v kroji je lidový Hudec stojící před Klubem kultury (Jan Habarta, 1978). V lidovém oděvu je také Chlapec s kohoutem, jehož socha je umístěna před obchodním centrem ve Štěpnicích (Jan Habarta, 1982),“ vysvětluje Jan Pášma.