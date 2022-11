„Mé dojmy ze soutěže jsou naprosto skvělé. Je to pro mě opravdu velká zkušenost. Zpočátku jsem cítil obrovský tlak, protože jsem ještě nikdy předtím nevystupoval před televizními kamerami s tak velkým počtem diváků. Jako policista jsem zvyklý pracovat pod tlakem, ale toto byl opravdu jiný tlak,“ naznačil Martin Obdržálek.

Nebojí se přiznat, že je se svým vystoupením spokojený. „Dostal jsem čtyřikrát ano a postoupil do semifinále. Překvapil mě Jaro Slávik, když mé vystoupení velmi kladně hodnotil. Ti, kteří tuto soutěž sledují, dobře ví, že Jaro je kat a kouzelníky nemá příliš v oblibě, takže snad poprvé v historii této soutěže získal kouzelník od Jara tak kladné hodnocení,“ hodnotil Obinn svůj předchozí výstup před soutěžní porotou.

Také jej překvapil obrovský počet lidí, kteří tento zábavný formát pro televizní diváky vytvářejí. „Je v tom spousta práce, kterou my diváci nevidíme. Jsou to naprostí profesionálové. Dále mě ohromilo to množství uchazečů z jiných států, kteří jsou mými soupeři,“ nechal Obinn čtenáře nahlédnout do zákulisí soutěže.

Magie jako vyšetřování

Jeho kouzelnické číslo, které diváci na televizních obrazovkách už mohli vidět, bylo ukázkou policejního vyšetřování. V něm propojil magii se svým povoláním policisty a tím u poroty výrazně zabodoval.

„Mé další kouzelnické vystoupení je velmi emotivní a je věnováno českým a slovenským policistům, kteří zemřeli při výkonu služby. Tímto gestem uctím jejich památku a vzdám jim tak hold. Víc nechci prozradit,“ poodhalil Martin Obdržálek záměr své další prezentace.

V sobotním semifinále se utká deset soutěžících. Do finále můžou postoupit tři z nich. Ti se pak připojí k dalším pěti soutěžícím, kteří již ve finále jsou díky zlatému „bzučáku“ od porotců. Takže ve finále bude celkem osm soutěžících.

„Chtěl bych čtenáře Deníku požádat, aby mě podpořili svou smskou (lze poslat neomezený počet, cena jedné SMS je 10 Kč, pozn. red.). Tuto soutěž ještě kouzelník nikdy nevyhrál a já bych si to hrozně moc přál,“ vzkazuje Martin Obdržálek svým příznivcům.

Za skvělou zprávu nejen pro něj, ale pro celou českou magii považuje samotnou Obinnovu semifinálovou účast v soutěži prezident Českého magického svazu Jiří Hadaš.

„Jde o krok dopředu, kdy můžeme ukázat, že to, co umí kouzelníci ve světě, dokážeme pořádně udělat i v naší zemi. Držím Obinovi pěsti, aby mu to vyšlo až do finále,“ nechal se slyšet Jiří Hadaš.