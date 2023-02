Se svými kamarádkami a animátorkami Jájou a Pájou, civilními jmény Sandrou a Editou, připravili pro kluky a holky plno tanečků, písniček a soutěží, ale nechyběla samozřejmě ani Hadašova oblíbená škola kouzel.

Odměnou jim byl hezký pocit ze stále se zvyšující návštěvnosti dětí na jejich karnevalech, a to nejen ve městech, ale i v obcích nejen Slovácka.

Hnacím motorem je pro kouzelníka Jiřího Hadaše a jeho animátorky, které se při karnevalech střídají, že se při jeho akcích dobře baví nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.

Komedii Třináctkrát za svědka napsali Slováckému divadlu přímo na tělo

„Když se tak rozhlížím po sále, velkou řadu rodičů znám z dřívějších karnevalů. Dnes už s sebou přivedli ty své nejmladší ratolesti a to mě moc těší,“ radoval se Jiří Hadaš, karnevalový a kouzelnický showman, který se v neděli odpoledne písničkami, nejrůznějšími soutěžemi a hrami strefil s Ájou a Pájou do vkusu předškoláků i školáků.

Jejich malí kamarádi si při karnevale užili hodně legrace a pohybu.

„Kluci, holky, prckové, opět za vámi vyjedeme s našim kouzelně karnevalovým turné! A protože jsme dva roky za vámi nemohli, nemáme pro letošní rok nový animační pořad, ale do všech měst za vámi přijedeme s našimi nejoblíbenějšími programy, a to Pojďte s námi do pohádky anebo CIRCUS… bude, “ prozradil bez okolků Jirka Hadaš.

Dodal, že se na děti móóóóóc těší. S kluky a holkami bude na karnevalech společně řádit na sto procent, aby společně dohnali tu nešťastnou dvouletou covidovou pauzu.