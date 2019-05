„Před dvěma roky v létě se v Buchlovicích vyskytovalo nebývalé množství kosů, tolik jsem jich tady před tím nikdy neviděl. Najednou úbytek kosů nastal, ale není to v takové poloze, že by tu nebyli vůbec. Jsou, ale je jich podstatně méně,“ poznamenal Zdeněk Zálešák, někdejší vedoucí Lesní správy Buchlovice.

Letos ještě na krmítku před oknem svého domu plného nejrůznějších druhů semen, žádného kosa neviděl.

„Na louce, padesát metrů od krmítka, kam nosím srnčí zvěři malá jablka, je kosi s chutí vyzobávají. Asi změnili svoje stravovací návyky. Že jich výrazně ubylo, to je realita. Možná je opravdu kosí virové onemocnění,“ soudí Zdeněk Zálešák.

Ačkoliv se jako lesák a zanícený myslivec pohybuje téměř denně v přírodě, tvrdí, že mrtvého kosa zatím nenašel.

Ochránci přírody v ČR úbytek kosů černých přičítají zejména tomu, že loni v létě zasáhlo kosí populaci virové onemocnění s označením Usutu.

„Virus je znám již z 50. let minulého století, a to z Afriky. Odtud se následně rozšířil, a to několikrát. V Evropě pak způsobil lokální vymírání kosů. Nemoc je schopna nakazit relativně široké spektrum ptačích druhů, není ale tou hlavní příčinou úbytku kosů u nás,“ tvrdí člen České ornitologické společnosti a zaměstnanec odboru životního prostředí v Uherském Brodě Petr Šimčík.

Nicméně přestože se podle něj často mluví o citlivosti kosů a sov na tento virus a jejich nakažení tímto virem často uhynutím končívá, nelze zřejmě přisuzovat lokální úbytek kosů pouze viru Usutu.

„K tomu nemáme dostatečné množství vyšetřených vzorků, abychom tuto tezi potvrdili. Je na vědeckých ústavech, aby se nadále touto otázkou zabývaly. Úbytek nejen kosů, ale i jiných druhů ptáků nelze podceňovat či jinak bagatelizovat,“ varuje zkušený ornitolog.

Neustále se podle něj objevují nové viry, které můžou nějakým způsobem ptačí populaci ovlivnit také v našem regionu.

Nicméně o viru Usutu, jako příčině neobvyklého hynutí kosů černých v různých částech České republiky jsou přesvědčeni vědci Biologického ústavu Akademie věd ČRv Českých Budějovicích (BC AV).

S kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze molekulárními metodami prokázali, že se jedná o různé genetické linie viru.

„Zatímco kmeny viru detekované v Praze jsou příbuzné virům zachyceným v Německu, Belgii a Francii, v Brně byly prokázány kmeny geneticky podobné vzorkům z Rakouska a Maďarska,“ upřesnil Václav Hönig, virolog z Parazitologického ústavu BC AV.

Usutu může podle vědců nakazit i člověka. Infekce člověka probíhá většinou zcela bezpříznakově či má lehkou formu (teplota, únava, někdy vyrážka či žloutenka).

Zejména u pacientů s oslabenou imunitou byly však zaznamenány i případy vážných infekcí centrálního nervového systému.

Virus Usutu patří spolu s významnými patogeny člověka, jako jsou virus klíšťové encefalitidy, žluté zimnice či horečky Západního Nilu, do čeledi Flaviviridae.

„Ačkoliv je virus schopen nakazit relativně široké spektrum ptačích druhů, kosi a sovy jsou k této infekci obecně velmi citliví a infekce u nich často končí smrtí. Pokud však jedinec nákaze nepodlehne, získá imunitu, která ho před opakovanou infekcí chrání,“ řekla Lada Hofmannová z Veterinární a farmaceutické univerzity.

Kos černý (Turdus merula)

Sameček je matně černý s oranžově žlutým zobákem a kroužkem okolo očí. Samička je černohnědá s bělavějším hrdlem a nezřetelně skvrnitou hrudí. Mladí ptáci jsou až do podzimního pelichání slabě skvrnití. Kosi hnízdí v lesích, zahradách a parcích. Kos černý je částečně tažný pták. Samečkové začínají zpívat už za mírných dnů pozdní zimy. Potrava kosů – hmyz, plži, červi, žížaly, bobule a ovoce.

Zdeněk Skalička, Lenka Novotná