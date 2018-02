Košt vína v Kudlovicích nesl označení Valentýnský

Vyznavačům výstav lahodných vinných moků se letos jako první ve slováckém regionu otevřely v sobotu hodinu po poledni dveře od kulturního domu v Kudlovicích.

Ačkoliv by se někdo mohl domnívat, že v pořadí už 57. ročník výstavy vín v obci zůstane ve stínu fašankové obchůzky, mýlil by se. „Výstavy vín se v Kudlovicích konají nepřetržitě už sedmapadesát let, ale devatenáctým rokem nesou název Valentýnská,“ informoval Michal Hruška, jeden z třinácti pořadatelů oblíbené vinařské akce.

Tu letos obeslalo 229 bílými, 84 červenými a 18 růžovými víny vinaři ze sedmadvaceti obcí východní a jižní Moravy.

S týdenním předstihem před koštem soudilo devět čtyřčlenných degustačních komisí, a to za odborného dohledu garanta výstavy Vojtěcha Luži staršího z Velehradu.

„V minulých letech byly u nás udělovány zlaté medaile těm vínům, kterým degustátoři přisoudili 85 bodů a více, což odpovídalo dvaceti procentům nejlépe hodnocených vín. Protože se letos těch opravdu dobrých vín sešlo hodně, byli jsme nuceni posunout hranici k udělení zlaté medaile na 86 bodů,“ informoval Michal Hruška.

Stejně jako v předcházejících ročnících hodnotili degustátoři vína podle stobodového systému, který charakterizuje víno v deseti ukazatelích, a to ve vzhledu, vůni, chuti a celkovém dojmu.

A kterému vínu přisoudila degustační jury titul šampiona?

V kategorii bílých vín vzorku Chardonnay, výběru z hroznů ročníku 2015 od kudlovického vinaře Michala Hrušky.

A protože od degustátorů bylo ohodnoceno nejvyšším počtem 94 bodů, odnesl si Michal z výstavy také Cenu starosty obce Josefa Snopka za nejlépe hodnocené víno od kudlovického vinaře.

Šampionem v červených vínech se stalo Svatovavřinecké Jana Dudíka ze Strážnice, jemuž přiřkli porotci 92 bodů.

Valentýnská výstava vín v Kudlovicích uspokojila i letos snad všechny vínomilce.

„Nejen opravdu kvalitními vinnými moky, ale také dvěma novinkami. Tou nejdůležitější byly chladicí boxy, v nichž byla po celou dobu výstavy temperovaná bílá a růžová vína. Novinkou byly také barové stolíky s logem valentýnského koštu,“ svěřila se předsedkyně zahrádkářské organizace v Kudlovicích Renata Čechmánková.