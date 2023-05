Na dvě stovky lidí dorazily v sobotu 13. května odpoledne do Kulturního domu v Dolním Němčí na tamní ochutnávku vín. Celkem mohli okoštovat z nabídky 157 vzorků, z toho 113 bílých, 31 červených a 12 rosé.

Košt vína v Dolním Němčí 2023 | Video: Pavel Bohun

Dlouholetým a tradičním návštěvníkem ochutnávky je 69letý Broďan Vojtěch Kostatík.

„Na košty vín jezdím dlouhodobě jak do Dolního Němčí, tak i do dalších obcí kolem. Líbí se mi tady ta přátelská a pohodová atmosféra. Nevadí mi sice, že tu není hudební doprovod, ale na škodu by určitě nebyl,“ usmívá se Vojtěch Kostatík a přiznává, že o dovoz i odvoz se postarala jeho manželka. Mezi návštěvníky byla také skupinka z Ukrajiny. Na ochutnání přivezli víno ze své země.

Oprava části průtahu Buchlovic způsobí řidičům komplikace

Košt byl bez předchozí degustace, vína tedy byla nehodnocená a zůstalo na každém, aby si je každý sám pro sebe ocenil. „Nejvzdálenější vzorky jsou z Krumvíře, z Vinařství Valihrach, všechny ostatní pak z našeho regionu. Svá vína zde vystavuje pět místních vinařů. Letos přišlo kolem dvou set návštěvníků,“ prozradil Deníku Antonín Světinský, předseda místních zahrádkářů, kteří košt vín v Dolním Němčím tradičně organizují.

Mezi vystavovateli nechyběl 24letý Dolněmčan Marek Stojaspal. Ten vyrobil a na ochutnávce představil svoje vůbec první víno. Bylo z hroznů odrůdy Müller Thurgau, vloni sklizených na vinici v Blatnici pod Sv. Antonínkem při 21 stupních cukernatosti, tedy s přívlastkem pozdní sběr.

„Postup jsem konzultoval s Tondou Richtrem mladším, který byl mým mentorem. Pomohl mi hrozny pomlet, vylisovat a pak dohlížel i na kvasný proces,“ prozradil Marek Stojaspal. Toho k výrobě vlastního vína inspirovala jeho brigáda při zpracování hroznů u jednoho ze zkušených vinařů. Ze své první produkce má podle svých slov radost a už se těší, až se pustí do výroby dalších vín. „Chtěl bych zkusit několik dalších bílých odrůd i nějaké rosé,“ dodává mladý vinař. Zahrádkáři na koštu vín zajistili také občerstvení. Nechyběl sýr, klobásy přímo z udírny, ani další pochutiny.