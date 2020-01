Taneční klub Tweet, skupina INARIS, či Dolina a cimbálovka Bálešáci. Už třiadvacátý ročník staroměstského Reprezentačního plesu města nabídl prostor především místním spolkům. Osazenstvo se pak skládalo jak z matadorů reprezentačního plesu, tak z těch, pro něž to byla premiérová návštěva.´

Reprezentační ples Starého Města | Foto: Deník / Vojtěch Trubačík

„Jsem tady poprvé, chtěl jsem trochu oslavit narozeniny a spojit to s kulturou, takže se ples ples nabízel jako dobrá varianta. Moc přitom na podobné akce nechodím a když to tady dneska vidím, je to možná škoda,“ nechal se slyšet osmadvacetiletý Hradišťák Ondřej Šebák.