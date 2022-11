„Hodnocení vzorků ořechovek proběhlo v pěti komisích padesátibodovým systémem. Degustace ořechovky je hodně specifická. U každého vzorku je hodnocena barva deseti body, vůně a chuť po dvaceti bodech. Aritmetickým průměrem jednotlivých hodnocení v komisi bylo určeno výsledné hodnocení vzorku. Degustace probíhá vždy víkend před samotným koštem,“ sdělil Martin Rokyta.

Dodal, že s nápadem uspořádat košt ořechovek v Ořechově přišel jeho kamarád z Velehradu, a to Jan Glozs. Na prvním ročníku koštu ořechovky v roce 2012 mohli návštěvníci v restauraci U Terky ochutnat 56 vzorků.

„Samozřejmě, že se snažíme získat vzorky ořechovek z celého světa, ale zatím jsme uspěli pouze v evropských zemích, a to v Chorvatsku, Rakousku, Polsku, Německu a na Slovensku. Náš košt byl zapsán do Knihy rekordů ČR v roce 2014, a to na počet 128 vzorků,“ řekl hrdě Martin Rokyta.

Dodal, že nejvyšší počet vzorků na koštu, a to 215, byl v roce 2015. Smutnější byl motorkář Rokyta z účasti veřejnosti na letošním koštu. Přišlo na něj pouhých 80 lidí, což byla asi nejslabší účast z dosavadních deseti ročnících. Běžně bývá na koštu ořechovek i přes sto návštěvníků.

„Každý dělá ořechovku z jiného základu. Nejběžnější je ale vínovice. Při použití jiného alkoholu, jako je kalvádos, režná, vodka a další, doporučuji ořechovku schovat na minimálně 1 rok, aby z ní vyprchala síla alkoholu. Já doslazuji výhradně cukrem. Podle mého názoru při jiném doslazování se mění chuť ořechovky, proto na degustaci nedostane likér od porotců tolik bodů,“ vysvětil Martin Rokyta. A jaký recept na ořechovku má starostka Ořechova Jarmila Jilgová?

„Třicet ořechů natrhaných na svátek sv. Jana, pět kuliček jalovce, 30 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, tři svitky skořice, jeden vanilkový lusk, 1/3 lžičky muškátového květu, 1 lžička mletého zázvoru, 1 lžička anýzu, jedna hvězdička badyánu 1,5 litru slivovice nebo meruňkovice a podobně,“ informuje první žena Ořechova.

Dodá, že sklenici se zmíněným obsahem je třeba ponechat tři týdny na teplém místě a každý den jej jednou promíchat. Pak svaří 0,5 litru vody a 200 gramů cukru, po vychladnutí smíchá s přecezenými ořechy, dá do lahví a ještě 3 týdny nechá louhovat.

„Do koštu jsme teprve v roce 2014 zapojili na kulturním domě košt ořechových buchet. Ty se přinášejí do kulturáku až v den koštu a degustuje je čtyřčlenná porota, která je vybraná náhodným způsobem při vstupu na košt ořechovek,“ vysvětluje Martin Rokyta.

„Na letošním koštu bylo 13 ořechových buchet. Vítězkou se stala Renata Svobodová, neznámo ze které obce. Druhé místo patřilo Martě Stodůlkové z Ořechova a třetí Marcy Prchalové ze Svatobořic-Mistřína,“ sdělila výsledky koštu ořechových buchet Jarmila Jilgová.

"Děkujeme vám všem, že spolu s námi tvoříte tuto tradici, ať už pečením ořechových buchet, poskytnutím vzorku ořechového likéru, degustováním či návštěvou koštu,“ nechali se slyšet Motorkáři z Ořechova.