Exkluzivní degustace vín v hradišťské Redutě přilákala stovky lidí

Absolutní prvenství zůstalo v letošním roce na domácí půdě. Podle degustační komise měl nejlepší slivovici Petr Lopata.

„Kvas jsem měl ze samých durancií. Všechny jsem poctivě odstopkoval, mám to tak ve zvyku pokaždé. Nevím, jestli je to ve finále poznat, ale prostě to tak dělám,“ prozradil vítěz letošního klání a dodal. „Dal jsem jenom jeden vzorek. Vždycky dávám jenom jeden vzorek, ten poslední, který vypálím. Takže slivovice byla z loňského roku,“ sdělil Petr Lopata, kterému pomáhala při sbírání celá rodina.

A jestli vítěze první místo překvapilo?

„Samozřejmě! Je to moje první absolutní výhra v koštu. Jednou jsem měl slivovici na koštu v Blatnici. Tam jsem dostal diplom, ale už nevím, za které místo to bylo. Za ocenění jsem strašně rád, někomu se to v životě nepodaří. Mně se to podařilo, navíc ještě ve Lhotě,“ přiznal spokojený šampion, který ochotně zapózoval všem médiím na lhotském koštu.

Košt v Jalubí nabídl 241 vzorků, vyhrála duranciovice z Kunovic

Druhé místo v kategorii slivovice obsadil Libor Uherka, třetí skončil Miroslav Pokorný. V meruňkách zvítězil Jaroslav Hájek, nejlepší hruškovici měl Zdeněk Turčin, špendlík Pavel Páč, jablkovici Stanislav Kaňa, ořechovku Božena Skřenková a z ostatních pálenek byla oceněná jahodovice Vojtěch Juráka z Nedakonic.

Kvůli koronaviru se letos košt uskutečnil po dvouleté pauze. Organizátoři mohli být s počtem vzorků a návštěvností spokojení.

„Měli jsme plno. Bylo tu kolem 200 lidí, z naší strany velká spokojenost. Co máme ohlasy, tak byli spokojeni i lidi s připraveným občerstvením a celou organizací. Co se týká vzorků, tak to byl rekordní ročník, nepamatuji si, že by bylo někdy víc,“ prozradil jeden z hlavních organizátorů Petr Radoch. K dobré náladě a později také k tanci zahrála cimbálová muzika Čarapa z Kunovic.