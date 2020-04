Koronavir změnil termín slavnostní připomínky tří jubileí na Slovácku

Letošní 18. duben měl být na Slovácku nabitý výročími tří významných událostí. Připomínkou Akce K, tedy 70 let od násilného uzavření klášterů v Československu s následnou deportací řeholníků do internačních táborů, oslavou 30 let od návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě i 10. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka.

Papežský kříž před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je připomínkou tamní návštěvy Jana Pavla II. 22. dubna 1990. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička