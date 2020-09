„Rozhodnutím KHS v rámci mimořádných opatření při epidemii byla od čtvrtku 17. září do odvolání uzavřena ZŠ Rajnochovice v celém provozu,“ napsal na stránky školy tamní ředitel Vladimír Konečný.

Rajnochovická škola však není jediná, která musela z nařízení KHS přerušit výuku.

Navíc není jasné, jak dlouho zůstanou jednotlivé školy, respektive třídy v karanténě.

„Situace se může různit podle vývoje v dané škole. Obecně lze konstatovat, že se bude vycházet z řádného ukončení karantény,“ uvedla neurčitě Ivana Lukašíková z KHS.

Pravidla karantény se mění

Počet nových ochranných karantén by však mohl klesnout. A to díky benevolentnějšímu přístupu, který minulý týden nastavilo ministerstvo zdravotnictví. V karanténě by tedy nemusela skončit hned celá třída.

„Pokud osoba, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, a po dobu tohoto kontaktu měly obě nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest, nenařídí se této osobě v úzkém kontaktu karanténa,“ vysvětlila Lukašíková.

Předpokladem samozřejmě je, že nebude vykazovat příznaky onemocnění.

Pokud tedy žáci budou dodržovat nařízení o povinném nošení roušek také v prostorách třídy, mohli by se vyhnout karanténě. Nařízení o rouškách během vyučování však neplatí pro žáky první až páté třídy základní školy.

Například ředitel ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem Michal Zicháček však nošení roušek doporučil i dětem na prvním stupni.

„Rád bych tím zabránil paralyzování výuky. Není to však jen o výuce. Karanténa dětí znamená i obrovskou zátěž pro rodiče,“ vysvětluje Michal Zicháček.

Třetina kantorů v karanténě

Škola může být podle Ivany Lukašíkové uzavřena, pokud se nákaza prokáže nebo je nařízena karanténa u třetiny pedagogických pracovníků a žáků či studentů. Hranici třetinové absence pedagogů v minulém týdnu atakovali právě na ZŠ Bratrství.

„Měli jsme v karanténě osm členů pedagogického sboru. Dohromady jej tvoří 30 lidí,“ svěřil se ředitel školy.

Zbylí kolegové pak pracovali s velkým nasazením za absentující pedagogy.

„Ztráta dalšího jednoho či dvou kantorů by nám způsobila velké potíže,“ dodal ředitel, který také skončil v karanténě.

„Mám za sebou jeden negativní test a byl jsem na kontrolním. Chtěl bych se již vrátit do práce. Na dálku se špatně pracuje,“ doufá v negativní odběry Zicháček.

Okres - Nemocní - Vyléčení - Zemřelí

Kroměříž - 376 - 79 - 0

Uherské Hradiště - 833 - 379 - 3

Vsetín - 161 - 90 - 1

Zlín - 531 - 265 - 4

Celkem -1792 - 813 - 8

Aktuální počet nemocných 1080

(údaje ke dni 22.9.2020 k 9.00 hodině)

Covid zavřel i školu v Litenčicích

Ve výčtu školských zařízení, které dočasně kvůli nákaze novým typem koronaviru přerušily výuku, je také základní škola v Litenčicích.

Podle tamního starosty Josefa Smažinky zůstane škola zavřena až do začátku října. Starosta neprozradil, zda se onemocnění COVID-19 objevilo mezi dětmi či zaměstnanci školy.

„To jsou záležitosti, které nebudu zveřejňovat,“ uvedl Smažinka.

Základní školu uzavřela obec, coby zřizovatel, po společné dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHS).

Samotná KHS nařídila do dnešního dne uzavření pouze dvěma školám v kraji. Potvrdila to Vendula Ševčíková z KHS.

„Další (školy) uzavřel zřizovatel nebo škola sama,“ prozradila Ševčíková.