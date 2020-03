„Mladí lidé jej měli prožívat s mottem: Něco navíc, protože život každého z nás je o dávání, ale i přijímání. Nestačí minimální vklad času, energie, schopností. Jestliže život má stát za to, musíme dát Něco navíc a vyplout z komfortní zóny našeho přístavu,“ stručně okomentovala ústřední téma setkání tisková mluvčí Studentského Velehradu Nikola Pospíšilová.

Smutně si ale povzdechla, že vzhledem k současnému omezení kulturních, společenských, církevních a dalších akcí, aby se zabránilo šíření nákazy nového typu koronaviru, si jsou pořadatelé Studentského Velehradu stoprocentně vědomi, že se akce v plánovaném termínu, tedy 7. až 10. května neuskuteční.

„Věříme, že preventivní opatření zabrání dalšímu šíření nemoci. Pokud to situace dovolí, akci se budeme snažit přesunout na co nejbližší možný termín, rámcově na měsíc září až říjen letošního roku. My budeme moc rádi, když se lidé připojí k našim modlitbám za tuto situaci a za hladký průběh Studentského Velehradu,“ řekla Nikola Pospíšilová. Jedním dechem dodala, že datum konání Studentského Velehradu bude co nejdříve upřesněn na jeho webu a sociálních sítích.