Vždyť od skončení lovu spárkaté zvěře uplynul už nějaký měsíc, kulovnice nimrodů skončily ve skříni, nebo je doprovázely jen při lovu černé zvěře.

„Proto při dnešní kontrolních střelbách bylo cílem prověřit u 12 členů našeho spolku nastřelení kulovnic a procvičit si správné a bezpečné zacházení se střelnou zbraní, a to ještě před zahájením lovu na spárkatou zvěř. Další význam dobrovolné akce spočíval v ověření správnosti nastřelení zbraně, v prověření její funkčnosti, v kontrole technického stavu a v samostatné střelbě,“ informoval hospodář MS Nedakonice Vlastimil Obdržálek.

S předsedou mysliveckého spolku Zdeňkem Bartošíkem potvrdili, že nimrodi ze zmíněného spolku se každoročně dobrovolně zúčastňují na salašské střelnici OMS Uherské Hradiště povinných střeleb z kulových zbraní.

„Podle výsledků střeleb se odvíjí vydávání povolenek k odstřelu spárkaté zvěře. Každý myslivec musí mít v pořádku kulovou zbraň, s níž půjde spárkatou zvěř lovit. Na střelnici z ní střílel tři rány na papírový terč A4 vzdálený od střeliště 100 metrů. Pokud by střelby nesplnil, nedostane povolenku k odstřelu spárkaté zvěře,“ konstatoval Vlastimil Obdržálek. Dodal, že před zahájením lovu na divoké kachny a drobnou zvěř uspořádá myslivecký spolek v září dobrovolné kontrolní střelby z brokových zbraní.

„Je jenom dobře, že rozumný myslivecký hospodář nebo předseda chtějí vidět, jak jeho členové mají seřízené zbraně. Argument, že kontrolní střelby z kulových zbraní nejsou povinné, ale jen dobrovolné, je dost pochybný, protože ti, co neumějí střílet a zbraně nemají mnohdy v pořádku, dobrovolně na pouze uznanou střelnici pro daný druh zbraně většinou nepřijdou,“ neodpustil si poznámku předseda Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Libor Beníček.

„Ke kontrolním střelbám myslivců-střelců bych ještě přidal předvedení manipulace se zbraní, protože to, co je občas vidět na střelnicích a na společných akcích je katastrofa. Myslivci by se měli chovat při lovech disciplinovaně, střílet opatrně a velmi rozvážně,“ dal k dobru Vratislav Rozehnal, od 1. května jeden ze tří nových správců salašské střelnice OMS.

„Jejím správcem jsem byl v letech 1966 až 1976, od roku 2001 až do konce letošního dubna,“ svěřil se František Moštěk (79) z Kostelan nad Moravou. Do řad myslivců, se dostal před 57 lety a absolvoval mnoho závodů ve střelbě z kulových zbraní.

„V roce 1971 jsem byl dokonce v této disciplíně oblastním přeborníkem a několik let jsem se pak držel do šestého místa v republice,“ konstatovalkostelanský myslivec.