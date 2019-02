Slovácko - Metoděj, vysvobozen ze švábského zajetí, se vrací na Moravu pod vládou Svatoplukovou.

Častý námět pohlednic a vlasteneckých výjevů: Cyril a Metoděj kážou zbožným Moravanům; v pozadí Velehrad a Chřiby. | Foto: archiv Bořka Žižlavského

Jeho příchod v roce 873 je v legendě „Život Metoděje" popsán následovně: „A když ho přijal kníže Svatopluk se všemi Moravany, svěřil mu do správy všechny kostely a duchovenstvo ve všech městech". Jak dokládají archeologické výzkumy, nacházely se zmíněné kostely v době Metodějova návratu zejména v opevněných centrech, především pak v Mikulčicích, ve Starém Městě, v Bratislavě, na Děvíně a v Nitře, dále ve velmožském dvorci na Pohansku u Břeclavi, na sídlišti s dvorcem v Modré u Velehradu a v rámci církevního centra na výšině v Uherském Hradišti-Sadech.

Za Svatoplukovy vlády se do područí velkomoravského panovníka dostaly sever Moravy, část Slezska a jihovýchodní oblasti Polska. Poněkud jinak tomu bylo v roce 883, kdy Svatopluk území Čech nejprve obsadil, a teprve pak upřel svoji pozornost na knížete kmene Čechů Bořivoje, kterého nechal na Moravě, zřejmě na Veligradě, slavnostně pokřtít. Vykonavatelem Bořivojova křtu byl sám arcibiskup Metoděj, kmotrem kníže Svatopluk. Moravský panovník také novokřtěnce, jímž nebyl nikdo jiný než první historicky doložený Přemyslovec, bohatě obdaroval a v doprovodu kněze Kaicha poslal zpět do Čech, aby tam prosazoval jeho vůli. V církevních záležitostech Velké Moravy stále více vzrůstaly rozepře mezi arcibiskupem Metodějem a jeho žáky na jedné straně a bavorským, případně latinským duchovenstvem opírajícím se o samotného panovníka, na straně druhé. Dotýkaly se hlavně jazyka liturgie. Západním kněžím nevadil ani tak způsob, jakým byla mše sloužena, nýbrž to, že byla zpívána ve staroslověnštině. A také jim, zejména Bavorům, vadila již samotná přítomnost arcibiskupa Metoděje na Moravě, protože na její území si činili nárok oni sami.

Svatopluk a velmoži Moravanů se ve sporech svého duchovenstva více klonili na stranu Bavorů než arcibiskupa Metoděje. Spor duchovenstva nakonec v roce 879 řešil v Římě sám papež Jan VIII. Jeho výsledek lze vyčíst z papežské buly známé jako „Industriae tuae", jistě nejvýznamnější listiny v dějinách Velké Moravy.

Metodějovi, který je v listině zároveň poprvé titulován jako „arcibiskup svaté moravské církve", je dovoleno sloužit liturgii ve slovanském jazyce, stejně jako v latině. V 9. století se tak Moravané stali prvním slovanským národem, který získal Písmo ve svém jazyce!

Avšak ani papežská bula svár kněží neutišila. Nitranský biskup Wiching, vědomý si Svatoplukovy podpory, neustával v provokacích a očerňování svého arcibiskupa, přestože to bylo v příkrém rozporu s nařízeními papeže Jana VIII. Moravský vládce neváhal a opět předložil spor svých nejvyšších duchovních k vyřešení do Říma. Tam však už na papežském stolci neseděl Metodějovi nakloněný Jan VIII., ale jeho nástupce Štěpán V. Arcibiskup Metoděj do Říma necestoval. Nemohl, protože se „začal přibližovat čas, aby přijal pokoj od strastí (pozemských) a odplatu za velkou práci". Potom, na Květnou neděli, „na rukou kněží pak zesnul 6. dne měsíce dubna, ve 3. indikci roku 6393 od stvoření světa (tj. v roce 885)." Učedníci uložili jeho tělo do rakve, vzdali mu pocty a „sloužili smuteční obřad latinsky, řecky a slovansky". Nakonec ho uložili v „kapitulním chrámu". Jen o něco málo více se o místě Metodějova hrobu rozepisuje autor Proložního života Konstantina a Metoděje, když píše: „Leží ve velkém chrámu moravském, po levé straně ve stěně za oltářem svaté bohorodičky…"

Hrob Metodějův, ač hledán laiky i odborníky na mnoha místech, nebyl dosud nalezen. Dosud jediné místo, jehož poloha odpovídá popisu Metodějova hrobu ve znění Proložních životů Konstantina a Metoděje a bylo archeologicky prozkoumáno, představuje spodní část maltou upravené dutiny v základu obvodové zdi kostela s křížovou dispozicí v Uherském Hradišti-Sadech.

Nutno ovšem dodat, že světcovy kosterní pozůstatky, doprovodné předměty či pásová kování rakve ani zde nalezeny nebyly. Úmrtím arcibiskupa Metoděje se završila nejvýznamnější éra církevních dějin raně středověké Moravy. Tato éra je nesmazatelně spjata nejen s Metodějem, prvním arcibiskupem naší historie, ale v prvotní fázi působení byzantské misie na Moravě hlavně s jeho bratrem Konstantinem, filosofem Cyrilem. Oba jsou zakladateli domácí slovanské literatury a neúnavnými hlasateli pravé víry, kteří vždy stáli po boku vládnoucích moravských panovníků.

(Konec)

Pramen: L. Galuška a M. Vaškových „Pravdivý příběh Konstantina a Metoděje". Slovácké muzeum 2013. Redakčně upraveno a kráceno.

Smrt sv. Metoděje

A tak když kolem pozutínal všechny viny a zacpal ústa mnohomluvných, běh života dokonal, víru zachovával a očekával korunu spravedlnosti. A poněvadž se tak zalíbil Bohu a byl jím milován, počal se přibližovat čas, aby přijal odpočinutí od utrpení a odměnu za mnohé své námahy. I otázali se ho: „Koho pokládáš, otče a ctihodný učiteli, mezi svými učedníky za hodného, aby se stal tvým a tvého učení nástupcem?" Metoděj ukázal jim na jednoho ze svých spolehlivých učedníků, zvaného Gorazd, a řekl: „Je to muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má!"

Když se na Květnou neděli shromáždil všechen lid, vešel Metoděj do chrámu, a poněvadž byl nemocen, vyslovil požehnání císaři a knížeti i duchovenstvu a lidu a řekl: „Opatrujte mne, dítky, do třetího dne." Tak se i stalo. Když svítalo na třetí den, řekl naposled: „V ruce tvé, Pane, poroučím svou duši." Zesnul v rukách kněží v šestý den měsíce dubna v třetí indikci roku šest tisíc tři sta devadesát tři od stvoření světa (tj. 6. dubna 885). Učedníci jej zavinuli do rubáše a učinili mu důstojné pocty, smuteční obřady vykonali latinsky, řecky a slovansky a pochovali jej v katedrálním chrámu. I přidružil se ke svým otcům a patriarchům a prorokům a apoštolům, učitelům a mučedníkům. Lidí se pak sešel nesčíslný zástup, provázeli jej se svícemi a oplakávali dobrého učitele a pastýře, mužské pohlaví i ženské, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, cizí i tuzemci, nemocní i zdraví, všichni toho, který se stal všechněm vším, aby všechny získal.

Ze staroslověnské legendy Život sv. Metoděje.

Pověst o Metoději a Svatoplukovi

Když vzpomínáme velkomoravskou a cyrilometodějskou tradici, nemůžeme pominout Velehrad. Vždyť podle pověsti přišli věrozvěsti právě tam. Za nejstarší stavbu na Velehradě byla ještě v 19. století považována kaple Cyrilka při silnici na kraji klášterního areálu. Vyprávělo se, že ji nechal postavit sv. Konstantin jako model pro pozdější stavbu velehradské baziliky. A právě k Cyrilce se vztahuje jedna z nejznámějších pověstí o konfliktu mezi arcibiskupem Metodějem a králem Svatoplukem.

Bylo prý to takto: Metoděj, který zastával u Svatoplukova dvora úřad arcibiskupa křesťanské církve, moravského krále často nabádal ke střídmému životu, nejednou se pokoušel jeho mysl obrátit k věcem ducha. Svatopluk ale jeho radami pohrdal. Dál vedl divoký a nespoutaný život a byl s ním spojen.

Jednou přišel den, kdy v kostele měli sloužit sváteční jitřní mši. Bývalo zvykem, že bez krále bohoslužba nemohla začít. Čas plynul, zapálili vysoké svíce a kadidlo prostoupilo kostel těžkou vůní. Panovník ale stále nepřicházel. Arcibiskup Metoděj oblékl slavnostní roucho a zástup kněží se seřadil kolem něj. Zbožní lidé s očima sklopenýma k zemi šeptali své modlitby. Králův služebník se prodral zástupem, prý si Svatopluk zrána vyjel na lov, ale dozajista se na mši vrátí! Čas se však pomalu skláněl k poledni. „Je třeba sloužit mši," rozhodl Metoděj a přistoupil k obětnímu stolci. Sotva zazpívali první žalmy, zvenčí se ozval křik mnoha hlasů, štěkot psí smečky a dusot koňských kopyt. Chrámové dveře se rozlétly jako křídla vyplašeného ptáka. Dovnitř vpadl Svatopluk v čele svých jezdců. Na zpěněném koni se prodral vyděšeným davem, tvář zrudlou divokou jízdou a hněvem. Těžký lovecký oštěp prudce namířil na Metoděje: „Jak ses opovážil? Proč jsi nečekal na svého krále?!"

Kněží i obyčejní lidé v hrůze přestali dýchat, mnozí padli na kolena. Děti se rozkřičely, závanem větru pohasly některé svíce. Metoděj se však nezalekl. S tváří sevřenou hněvem vztáhl pravou ruku proti knížeti a zvolal: „Stůj! Ani o krok dále!"

Ozvěna chladných kamenných zdí odrazila ta slova. Jako švihnutí bičem vykreslila neviditelnou hranici mezi světem pozemské marnosti a královstvím nebeským, kde světská moc neznamená víc než loňský sníh. Svatopluk se dusil hněvem, krev mu šuměla ve spáncích. Po nekonečné chvíli sklonil zbraň, obrátil koně a vyjel ven. A za ním odjela i jeho družina.

(Pramen: A. Ježková, Staré pověsti české a moravské, 2005)

Kde stáli a kde kázali…

„Na Velehradě, bratři ze Soluně, Cyril a Metod kázali nám spásu…" zpívá se ve známé poutní písni. Podle tradice byl právě na Velehradě v trati „Na hrádku" palác velkomoravských panovníků, kde byli věrozvěsti uvítáni knížetem Rastislavem. A v bazilice můžeme shlédnout i obrazy, na nichž jsou výjevy ze života věrozvěstů jak ono slavné uvítání v roce 863, tak také křest českého knížete Bořivoje a křest krále Svatopluka arcibiskupem Metodějem, smrt Metoděje na Velehradě i smrt krále Svatopluka na Zoboru. Je to krásná a hluboká tradice, nicméně již nejméně celé století víme, že Cyril s Metodějem na Velehradě nikdy nebyli, neboť v 9. století Velehrad ještě neexistoval. Klášter s bazilikou byl vybudován až na počátku 13. století. A tak je zjevné, že Velehrad převzal tradici z Veligradu, jak se v raném středověku nazývalo dnešní Staré Město u Uh. Hradiště, který byl v 9. století mocným hradiskem se sedmi tisíci obyvateli. Dokladem slavné historie St. Města Veligradu, který je národní kulturní památkou, jsou základy několika kostelů a četné archeologické artefakty vystavené v Památníku Velké Moravy.

Poznámka Jiřího Jilíka: Je třeba přestat se klanět novým modlám

Dnes náš seriál končí, ale nemusí jím končit zájem o dávnou historii spjatou se jmény Konstantina a Metoděje. Faktografických údajů v knihovnách i na internetu se dá vyhledat spousta. Sama fakta však nedovedou zjevit smysl dění. Doba a lidé, o nichž jsme si četli, jsou nám příliš vzdáleni, než abychom je vnímali víc než záblesk dávné minulosti. A slova Chvalořeči o svatém Cyrilu a Metoději nám znějí již jenom literárně: „Celý okrsek zemský jste prošli svými stopami, všechen svět jste osvítili. Všem jste dávali sebe za vzor. Byli jste světlem zatemnělých, učiteli mladičkých, zaplavujíce je duchovní rozkoší. Hladovějícím jste byli pokrmem, žíznivým nevysychajícím pramenem, nahým jste poskytovali hojný oděv. Byli jste pomocníky osiřelých, hostiteli pocestných, navštěvovateli nemocných, těšiteli zarmoucených, obránci napadených, podporovateli vdov a sirotků, dárci světla slepým, velikou kotvou pro ty, kteří se zmítali na moři života a příkrovem těch, kdo se k vám utíkali."

Vše to, o čem se v Chvalořeči píše, už naše doba vyřešila. Máme co jíst i pít, nikdo nechodí nahý, pro opuštěné děti i staré lidi máme domovy, pro potřebné sociální dávky, pro zarmoucené psychology a domy radosti, prostě jsme skvěle vybaveni pro to, abychom mohli prožít spokojený život. A přesto cítíme, že autor Chvalořeči měl na mysli něco jiného než čiré sociální aspekty společnosti. Něco, co naší společnosti velmi, velmi chybí. Abychom porozuměli, je třeba přestat se klanět novým modlám. To zatím, bohužel, nehrozí.

Autor: Jiří Jilík

SOUVISEJÍCÍ Konstantin a Metoděj na stezkách života: Řím - 4.díl