Konečně park? Staré Město má už vytipovanou lokalitu

Je to jedna z věcí, která obyvatelům Starého Města zatím schází. Oproti sousednímu Uherskému Hradišti totiž doposud místní nemají větší prostor osázený zelení, do něhož by mohli chodit na vycházky, piknik nebo jenom tak sednout na lavičku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Právě takovým místem by se přitom mohla stát do budoucna lokalita v blízkosti bývalé drůbežárny u jednoho z odstavených ramen řeky Moravy (Čerťák). Aktuálně tam město začíná s výsadbou ovocných sadů. „Určitě bych park nebo veřejně přístupný sad uvítala. Myslím, že by to byla příjemná změna od nekončících plánu staveb, parkovišť a supermarketů. Okolí slepého ramene je navíc krásné samo o sobě. Myslím, že by tam později mohly vzniknout třeba i naučné tabule a podobné prvky,“ pochvalovala si nové plány Staroměšťanka Anna Sikorová. Co konkrétně vznikne u bývalé drůbežárny v příštích měsících přiblížil starosta Starého Města Josef Bazala. Sklárna ve Květné získala prestižní zakázku pro lichtenštejnského prince Přečíst článek › „Ze začátku vysázíme přes padesátku stromů od švestek a jabloní po meruňky či renklódy. Budeme ale pokračovat dál při železniční dráze, až vlastně k Moravě,“ sdělil Josef Bazala. V minulosti přitom město zaplatilo za zchátralý areál bývalé drůbežárny čtyři miliony korun. Co s ní bude dál je ještě ve hvězdách. „Vykupovali jsme ji kvůli tomu, abychom celý prostor upravili. Pravděpodobně půjde k zemi, ale chtěli bychom se pokusit získat na její demolici a případné úpravy prostoru ještě nějaké dotace,“ vysvětlil Josef Bazala. Čile se proto mezi místními spekuluje, že by se na jejím místě mohla v budoucnu objevit obecní pálenice. Ta zatím Starému Městu také chybí. „Jezdíme pálit převážně na Modrou nebo do Jalubí. Pěstitelů je u nás hodně a v letech bohatých na sklizeň mají pálenice v okolí napilno. Obecní pálenici Staré Město nicméně nikdy nemělo, tak je otázka, jak moc by se pro našlo využití. O malou investici by se rozhodně nejednalo,“ upřesnil za staroměstský Spolek přátel slivovice Ladislav Prostředník. Informaci o možnosti vybudovat v této lokalitě obecní pálenici nepotvrdil ani Josef Bazala. „Určitě by se tam hodila, vzhledem k tomu, že hovoříme o místu v blízkosti vody i budoucího ovocného sadu. Spíše uvidíme v závislosti na poptávce, protože v současnosti ještě stále kapacitně dostačují obdobná zařízení v okolí, do nichž jsou obyvatelé už zvyklí jezdit,“ dodal Josef Bazala. Bonbóny jako lákadlo dětí do cizího auta? V Traplicích se mají na pozoru Přečíst článek ›

Autor: Vojtěch Trubačík