Podle předběžné dohody by měla hradišťská společnost CTZ v budoucnosti změnit topné médium a opustit hruboprach. Právě manipulace s ním totiž okolní zástavbě už léta působí problémy v podobě zvýšené prašnosti.

„O jednáních jsem neslyšel, nicméně bych samozřejmě odklon od hruboprachu uvítal a bylo by to opatření, které by opravdu pomohlo ke zlepšení stavu místního ovzduší. Nebyl bych ale tak velký optimista v tom, zdali se pravdu podaří topné médium změnit,“ s opatrností sdělil Jaroslav Černuška, který žije nedaleko CTZ.

O eliminaci podstatné části prašnosti se přitom měla postarat mlžná stěna tvořena sloupy okolo překladiště hruboprachu, která do svého okolí chrlila kapky vody. Už po pár týdnech ostrého provozu se však ukázala jako neefektivní, na což už v prosinci loňského roku poukázali opoziční zastupitelé.

„Prosadili jsme usnesení, které dalo starostovi za úkol prosadit takovou investici v CTZ, aby se skutečně prašnost eliminovala,“ vysvětlil Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště).

Sám je proto s výsledkem jednání spokojený.

„Je skvělá zpráva, že by hruboprach mohl nahradit plyn či jiné ekologičtější palivo. Jenže, jsou to zatím slova. Teď to chce rychlou ekonomickou a technologickou analýzu a začít s pracemi,“ upozornil Michal Dvouletý, s tím že obyvatelé v blízkosti CTZ nemají ještě zdaleka vyhráno.

Našli jsme společnou řeč

Naopak starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) potvrdil, že dohoda o změně paliva je už definitivní.

„Našli jsme společnou řeč. Topená uhelným prachem je za zenitem. Změna paliva je rozumnější řešení, než budování haly pro jeho uskladnění,“ poodhalil detaily vyjednávání Stanislav Blaha.

Další podrobnosti včetně termínu výměny paliva nejsou zatím známé.

„O konkrétním harmonogramu a typu budoucího paliva je prozatím předčasné uvažovat,“ doplnil za uherskohradišťskou radnici její mluvčí Jan Pášma.

Shodu na změně topiva potvrdil i jednatel společnosti CTZ Kamil Ondra.

„Budeme hledat cestu, jak opustit uhlí. Konkrétní termíny však ještě není možné uvádět,“ uvedl Kamil Ondra.

Mlžná stěna po výměně paliva pak bude nejspíš demontována.

„Přechod na uhlí nebude okamžitý a po tu dobu bude mlžná stěna ještě plnit svoji funkci. Jakmile uhlí opustíme, pokusíme se ji nabídnout k odprodeji třeba do dolů či podobných zařízení,“ dodal Kamil Ondra.